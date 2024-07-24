Привіт із потойбіччя: останній пост падчерки Слеша з'явився після її смерті

Причину смерті дівчини поки що не розголошують. Судмедексперти мають намір провести додаткові дослідження.

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Люсі Блю-Найт, падчерка легендарного гітариста Guns N' Roses Слеша, пішла з життя у віці 25 років. Після її смерті на сторінці дівчини в Instagram з'явився моторошний пост, який, мабуть, був запланований заздалегідь.

"Чи змушувала я вас почуватися виключеними, чи маніпулювала вами або контролювала вас, чи радила вам кинути вашу повсякденну роботу, не відчуваючи фінансової підтримки моїх батьків, чи втопила реальні проблеми в отруйному позитиві — мені дуже шкода. Незліченні втрачені можливості та зв'язки через огидно велике его, невпевнене в собі серце і страх бути вразливою. Нехай моя душа навчиться розвиватися після моєї поганої роботи в ролі Люсі-Блю. Мир", — написала вона.

Фото: Lucy-Bleu Knight

Слеш розповів про смерть падчерки за три години до того, як був опублікований її минулий пост.

"Люсі-Блю Найт (6 грудня 1998 р.), улюблена дочка Міган Годжес і Марка Найта, падчерка Саманти Сомерс Найт і Слеша, сестра Скарлет Найт, зведена сестра Лондона і Кеша Гадсона, мирно померла в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 19 липня 2024 року", — написав він у пості.

Гітарист також назвав свою падчерку "неймовірно талановитою художницею, пристрасною мрійницею з чарівною, милою душею", перш ніж попросити залишити сім'ю подалі від уваги, щоб вони могли сумувати. Музикант також побажав, щоб "спекуляції в соціальних мережах" про її смерть "були зведені до мінімуму".

Що стало причиною смерті дівчини, наразі не розголошується. Згідно із записами судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса, після розтину буде проведено додаткові перевірки і тести.

Раніше Фокус писав, що Слеш і Раян Гослінг разом виконали пісню про Кена.