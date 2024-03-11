Слеш і Раян Гослінг разом виконали пісню про Кена

Виступ Гослінга став одним із яскравих шоу церемонії. І його зрежисували в стилі культового номера Мерилін Монро.

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Раян Гослінг вразив зал епічним виступом на церемонії вручення "Оскара", виконавши пісню "Я просто Кен", запросивши особливих гостей: своїх партнерів по фільму "Барбі". І особливого гостя: Слеша з легендарного хард-рок-гурту Guns N' Roses. Про це пише People.

43-річний актор вийшов на сцену, одягнений у яскраво-рожевий костюм і чорний ковбойський капелюх, почав виконання номінованої на "Оскара" пісні "I'm Just Ken" просто із залу, де його колега за фільмом "Барбі" Марго Роббі не змогла стримати сміх, коли він співав прямо їй.

Виступ Раяна Гослінга на "Оскарі"

На сцені до нього приєднався Марк Ронсон і група чоловіків, одягнених у костюми і ковбойські капелюхи, зокрема його товариші Кенс Скотт Еванс, Сіму Лю, Кінгслі Бен-Адір і Нкуті Гатва.

У фіналі до нього приєдналися Слеш і Вольфґанґ Ван Гален, щоб завершити епічну виставу. А також Гослінг заспівав разом зі своїми колегами за фільмом "Барбі" — Америкою Феррерою та режисеркою Гретою Гервіг.

Виступ Райна Гослінга

Весь номер був оформлений у стилі культового виступу Мерилін Монро "Найкращі друзі дівчини — це діаманти" з картини "Джентльмени віддають перевагу блондинкам".

Виступ Райна Гослінга

"Я просто Кен", написана Ронсоном і Ендрю В'яттом, була однією з двох пісень з фільму "Барбі", номінованих на "Оскар", статуетку отримала Біллі Айліш та її брат Фіннеас за композицію "Для чого я був створений?". І це був єдиний "Оскар", отриманий "Барбі".

Сам Раян Гослінг був номінований за роль актора другого плану, але нагороду не отримав. Це була вже його третя номінація на "Оскар".

Раян Гослінг і Слеш на сцені Фото: Getty Images

Статуетку за роль у фільмі "Оппенгеймер" отримав Роберт Дауні-молодший. Це була його третя номінація на "Оскар". Раніше його номінували за ролі у фільмах "Чаплін" і "Солдати невдачі".

Нагадаємо, "I'm Just Ken" отримала нагороду за найкращу оригінальну пісню на церемонії Critics Choice Awards цього року, спричинивши розгублений вираз обличчя Гослінга, що став вірусним у соціальних мережах. Під час подячної промови Ронсон і Вятт похвалили актора за його "незрівнянну гру".

96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбулася минулої ночі в театрі "Долбі" в Голлівуді, штат Каліфорнія. Ведучим став Джиммі Кіммел. А найбільшу кількість статуеток отримала драма "Оппенгеймер".

Фокус писав про найкращі вбрання червоної доріжки, яка після провалу минулого року повернулася на своє місце і була саме того самого запатентованого відтінку "Академічний червоний". Тож вбрання селебріті на її тлі мали дуже ефектний вигляд.