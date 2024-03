Оскар-2024: найкрасивіші сукні червоної доріжки

Багато суконь червоної доріжки "Оскара-2024" — це відсилання до минулого з акцентом на жіночність і тиху розкіш.

Related video

У Лос-Анджелесі відгриміла 96-а церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії "Оскар", і зірки світової величини, які готуються до цього заходу задовго до його початку, не вдарили у багнюку обличчям, обираючи сукні для червоної доріжки. Фокус вибрав найкрасивіші вбрання і пропонує разом розглянути їх.

Аня Тейлор-Джой у Dior Haute Couture

27-річна британо-американська акторка Аня Тейлор-Джой цього року вперше з'явилася на "Оскарі". Для свого дебюту на червоній доріжці премії вона обрала бальну сукню від Dior Haute Couture з ліфом без бретельок, прикрашеним срібними намистинами і аплікаціями, і спідницею, створеною з аналогічно прикрашеної риб'ячої луски. Ця техніка є прямим відсиланням до двох найвідоміших моделей Крістіана Діора — суконь Junon і Venus, які він створив у межах своєї колекції осінь-зима 1949/50. На червоній доріжці Аня розповіла, що її сукня була натхненна картиною Сандро Боттічеллі "Народження Венери".

Волосся актриси спадало прямими хвилями на плечі, а образ завершували прикраси Tiffany & Co. Зокрема, на актрисі було намисто з колекції Blue Book 2023 від Tiffany & Co. під назвою "Out of the Blue", рекламної кампанії, обличчям якої стала Тейлор-Джой, і сережки.

"Мені подобається, що воно загострене, і мені подобається, що воно рухається. Воно змушує мене почуватися дуже живою", — розповіла вона про своє діамантове кольє.

Аня Тейлор-Джой

Зендея в Giorgio Armani Privé

Не встигнувши закінчити прес-тур фільму "Дюна: Частина друга", де продемонструвала безліч стильних і футуристичних нарядів, 27-річна Зендая

не вдарила в бруд обличчям і на "Оскарі-2024". Однак цього разу зірка обрала дуже жіночне вбрання, одягнувши чорно-рожеву сукню від Giorgio Armani Privé.

Актриса, над стилем якої традиційно працював Лоу Роуч, майстер актуалізації архівних образів модних добів, приголомшила своїм вінтажним шовковим вбранням рожевого кольору з одним мотузковим ременем. Модель прикрашена вишитим принтом у вигляді пальми і ліфом з паєток з бронзи.

Акторка вважала за краще не носити кольє з таким чином, віддавши перевагу комплекту прикрас від Bulgari, що включає сережки високого ювелірного мистецтва з рожевого золота з діамантами, рожевими турмалінами, морганітами і гранатами-мандаринами. Стиліст Тай Саймон уклав локони Зендеї м'якими хвилями.

Зендея

Аріана Гранде в Giambattista Valli

30-річна співачка Аріана Гранде мала буквально повітряний вигляд у рожевій сукні від Giambattista Valli Haute Couture, яка відповідає її героїні "Злій" Глінді. Гідний казки дизайн має той самий блідо-рожевий відтінок, що й багатоярусна тюлева сукня з мюзиклу, прем'єра якого запланована на листопад 2024 року.

Ефектне вбрання зі збірками, прикрашене багатошаровим хмарним шлейфом робило артистку схожою на хмару. Руки вона сховала під величезною накидкою.

Свій ефектний ансамбль вона доповнила відповідними оперними рукавичками і сережками-пусетами з діамантами Lorraine Schwartz вагою 30 карат вартістю 2,5 мільйона доларів. Що стосується її гламуру, Гранде обрала свій фірмовий образ: високий хвіст і акуратне котяче око.

Завершували образ туфлі-човники на шпильці в тон сукні.

Аріана Гранде

Шарліз Терон у Dior Haute Couture

48-річна оскароносна акторка Шерліз Терон з'явилася на червоній доріжці в театрі Dolby в ідеальному вбранні Dior Haute Couture і коштовностях Boucheron, включно з каблучками, браслетами, кольє і сережками. Над її образом працювала стиліст Леслі Фремар.

Елегантна драпірована металізована сукня від Dior Haute Couture Терон була блідо-сріблястого відтінку із закрученою деталлю на грудях і драпіруванням на плечі.

Аактриса доповнила свій ансамбль діамантовим браслетом і кольє від Boucheron. Розглянуті вироби є новітніми доповненнями до колекції французького дому Quatre, яка нині відзначає своє 20-річчя, і до "Оскара-2024" жодного разу не з'являлися на червоній доріжці. Терон також доповнила свій образ ефектними сережками та каблучками цього бренду.

Її волосся було зачесане назад, а стриманий і елегантний макіяж завершував ансамбль зірки.

Шарліз Терон Фото: Getty

Марго Роббі у Versace

33-річна австралійська акторка Марго Роббі здивувала вибором вбрання на церемонію "Оскар-2024". Поки всі очікували від виконавиці Барбі чогось вибухового рожевого, вона з'явилася на червоній доріжці в несподіваному, але не менш розкішному образі. Марго обрала чорну сукню без бретелей Versace осінь-зима 2024 року зі складками на талії, яка облягала її фігуру. Під неї вона взула чорні босоніжки з тонкими ремінцями і на підборах.

Роббі вклала своє світле волосся в пряму зачіску, а в якості аксесуарів одягла масивний золотий браслет з діамантами від Фреда Лейтона і каблучку.

У мережі багато хто вже назвав сукню "похоронами Барбі", припустивши, що своїм вбранням актриса поставила жирну крапку в історії з лялькою.

Марго Роббі

Дженніфер Лоуренс у Dior Haute Couture

33-річна акторка Дженніфер Лоуренс на червоній доріжці премії "Оскар-2024" вшанувала голлівудський гламур і обрала чорну сукню в горошок від Dior Haute Couture без бретелей. Її вирізняли корсетний ліф, простора спідниця і шаль у тон, яку актриса накинула на плечі. Свій ансамбль вона доповнила блискучим кольє Swarovski Created Diamond з камінням різного ограновування, а також відповідним браслетом з діамантами і каблучкою з діамантом.

Її волосся було зачесане на бічний проділ і укладене м'якими хвилями, що спадали на плечі.

Дженніфер Лоуренс

Кірстен Данст у Gucci

41-річна акторка Кірстен Данст на червоній доріжці премії "Оскар-2024" продемонструвала розкішну простоту. Для цього випадку дизайнер Сабато Де Сарно для Gucci створив сукню, яка є втіленням мінімалізму 90-х і позачасовості. Зробивши акцент на винятково щільну тканину, він досліджував силу спрощеної форми. Сукня до підлоги з квадратним вирізом і на тонких бретелях була втіленням простоти і гламуру. Темою ювелірного образу також став мінімалізм: Данст вибрала діамантове кольє і браслети, а також сережки від Fred Leighton. Волосся акторка уклала довгими і струмливими хвилями, надавши йому додаткового об'єму і блиску.

Кірстен Данст Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що картина "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар 2024", а також розповідав про інших переможців.