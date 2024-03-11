Кірстен Данст на червоній доріжці врізалася у велику статую "Оскара" (фото, відео)

На церемонії Кірстен супроводжував її чоловік. Хоча вони давно вже сім'я та виховують синів, офіційний шлюб Данст і Племонс уклали тільки 2022 року.

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На червоній доріжці церемонії вручення премії Оскар 2024 року виявляється складно орієнтуватися. Незабаром після того, як актриса Ліза Коші спіткнулася і впала, Кірстен Данст ледь не знесла гігантську статую Оскара, позуючи перед камерами, повідомляє Page Six.

Конфуз стався, коли 41-річна зірка позувала фотографам. Вона йшла, зосередивши погляд на миготливих вогнях численних камер, не помітивши перед собою гігантську золоту статую, врізалася прямо в неї.

На щастя, Крістен змогла посміятися над собою: "Я потрапила прямо на "Оскар"!".

На церемонії Крістен Дантс супроводжував її чоловік, 35-річний американський актор Джессі Племонс. Після того, що сталося, Данст щось прошепотіла на вухо чоловікові, змусивши їх обох хихикнути.

Кірстен мала елегантний вигляд на заході в гладкій сукні на тонких бретельках від Gucci з відкритою спиною. Свій образ вона доповнила срібними босоніжками на високих підборах.

Актриса Кірстен Данст Фото: Getty Images

Зірка нанесла яскравий макіяж, підкресливши очі та нафарбувавши губи червоною помадою. Її світлі локони були м'яко завиті й укладені. З прикрас на ній були каблучка і лаконічні сережки з діамантами.

Племонс, тим часом, мав чепурний вигляд у класичному чорному смокінгу в поєднанні з краваткою-метеликом.

Кірстен Данст і Джессі Племонс Фото: Getty Images

У січні 2017 року на шостій сторінці ексклюзивно повідомлялося, що Данст і Племонс заручилися, але одружуватися вони не поспішали. Вони виховують двох своїх синів: Енніса Говарда, якому зараз 5 років, і Джеймса Роберта, якому 2 роки. Пара пов'язала себе узами шлюбу на приватній церемонії на Ямайці в липні 2022 року на розкішному курорті GoldenEye в Очо-Ріосі.

Нагадаємо, 11 березня Фокус писав про конфузи, що сталися на червоній доріжці "Оскара". Актриса Ліза Коші несподівано впала, але актриса спробувала згладити цей незручний момент. А Емма Стоун була засмучена через зіпсовану сукню від Louis Vuitton.