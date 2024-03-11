Кирстен Данст на красной дорожке "врезалась" в большую статую "Оскара" (фото, видео)

На церемонии Кристен сопровождал ее супруг. Хотя они давно уже семья и воспитывают сыновей, официальный брак Данст и Племонс заключили только в 2022 году.

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На красной дорожке церемонии вручения премии Оскар 2024 года оказывается сложно ориентироваться. Вскоре после того, как актриса Лиза Коши споткнулась и упала, Кирстен Данст едва не снесла гигантскую статую Оскара, позируя перед камерами, сообщает Page Six.

Конфуз произошел, когда 41-летняя звезда позировала фотографам. Она шла, сосредоточив взгляд на мигающих огнях многочисленных камер, не заметив перед собой гигантскую золотую статую, врезалась прямо в нее.

К счастью, Кристен смогла посмеяться над собой: "Я попала прямо на Оскар!".

На церемонии Кристен Дантс сопровождал ее супруг, 35-летний американский актер, Джесси Племонс. После случившегося, Данст что-то прошептала на ухо мужу, заставив их обоих хихикнуть.

Кирстен выглядела элегантно на мероприятии в гладком платье на тонких бретельках от Gucci с открытой спиной. Свой образ она дополнила серебряными босоножками на высоких каблуках.

Актриса Кирстен Данст Фото: Getty Images

Звезда нанесла яркий макияж, подчеркнув глаза и накрасив губы красной помадой. Ее светлые локоны были мягко завиты и уложены. Из украшений на ней были кольцо и лаконичные серьги с бриллиантами.

Племонс, тем временем, выглядел щеголевато в классическом черном смокинге в сочетании с галстуком-бабочкой.

Кирстен Данст и Джесси Племонс Фото: Getty Images

В январе 2017 года на шестой странице эксклюзивно сообщалось, что Данст и Племонс обручились, но жениться они не спешили. Они воспитывают двух своих сыновей: Энниса Ховарда, которому сейчас 5 лет, и Джеймса Роберта, которому 2 года. Пара связала себя узами брака на частной церемонии на Ямайке в июле 2022 года на роскошном курорте GoldenEye в Очо-Риосе.

Напомним, 11 марта Фокус писал о конфузах, произошедших на красной дорожке "Оскара". Актриса Лиза Коши неожиданно упала, но актриса попыталась сгладить этот неловкий момент. А Эмма Стоун была расстроена из-за испорченного платья от Louis Vuitton.