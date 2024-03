Конфузы на красной дорожке "Оскара" 2024: падение Лизы Коши и лопнувшая молния Эммы Стоун (фото, видео)

На красной дорожке "Оскара" Лиза Коши неожиданно упала, но актриса попыталась сгладить этот неловкий момент. А Эмма Стоун была расстроена из-за испорченного платья от Louis Vuitton.

На 96-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе с знаменитыми актерами случилось несколько курьезов. На красной дорожке "Оскара" в театре "Долби" в Голливуде 27-летняя американская актриса, ведущая и блогер звезда фильма "Трансформеры: восстание зверей" Лиза Коши выглядела потрясающе. Однако наряд, состоящий из узкого красного платья и босоножек на огромных каблуках, явно "вызвал хаос в ее движениях". Звезда неловко упала, но сразу же попыталась выйти из нелепой ситуации, сообщает Мirror.

Лиза Коши

Актриса Лиза Коши Фото: Getty Images

Для церемонии актриса выбрала изысканное красное приталенное платье с открытыми плечами и красные босоножки на очень высоких каблуках.

Позируя перед папарацци, актриса опрометчиво шагала, потеряла равновесие и, в результате, упала и ушиблась. Несмотря на неловкое падение, актриса весело отмахнулась от него и "обвинила" воображаемый люк.

Когда несколько зрителей бросились, чтобы попытаться помочь ей встать на ноги, было слышно, как звезда сказала: "Все в порядке. Там была ужасная яма, вы все это видели?"

Некоторые фанаты раскритиковали ее непрактичный наряд в социальной сети Х, другие бросились на ее защиту и похвалили ее за то, как она отреагировала на инцидент. Один из пользователей написал: "Спотыкание Лизы Коши на красной дорожке церемонии вручения "Оскара" навсегда запомнится, но то, как она держала это уверенно и талантливо, было не менее запоминающимся! Ее остроумный ответ показал ее хладнокровие". Хотя многие поспешили пошутить: "Когда она пытается встать, мы слышим, как кто-то кричит: "Отбрось это, стряхни это!" Я бы тоже так мог".

Эммой Стоун

Актриса Эмма Стоун Фото: Getty Images

Другой курьез во время вручения премии "Оскар" произошел с 35-летней американской актрисой Эммой Стоун. Она получила заветную статуэтку за лучшую женскую роль в фильме "Бедные дела".

Готовясь принять награду, звезда держала за спиной свое платье с баской от Louis Vuitton, на котором лопнула молния. Неловкую ситуацию Эмма даже не пыталась скрыть от зрителей.

Актриса Эмма Стоун Фото: Getty Images

Актриса не растерялась и остроумно отшутилась, "обвинив" в ситуации своего коллегу Райана Гослинга. Дело в том, что незадолго до оглашения победительницы в категории "Лучшая актриса" Гослинг выступал на сцене с впечатляющим перформансом Кена из фильма "Барби". Он спел свою уже культовую песню I'm Just Ken, спровоцировав неустанный смех в зале. "О Боже, мое платье порвано. Думаю, это произошло во время I'm Just Ken. Я почти уверена в этом", — сказала Эмма.

Она поблагодарив родителей и брата, мужа и дочь за поддержку. Говоря непосредственно о своей маленькой дочери, Луизе Джин МакКэри, гордая мама поделилась, что ребенок превратила ее в "мир в разноцветные краски" и через три дня малышке исполнится три года.

"Я люблю тебя больше, чем все небо", — заключила она, процитировав трек Тейлор Свифт Bigger Than The Whole Sky из ее альбома 2022 года Midnights.

Когда она уходила со сцены, актриса просила зрителей не смотреть "на спину" ее платья.

Что касается образа "лучшей актрисы" в этом году, то для оскаровской церемонии она выбрала жаккардовое платье без бретелей с потрясающей юбкой-балдахином. Наряд для голливудской красавицы был пошит под заказ. Стилистка актрисы Петра Фланнеры украсила ее образ с 30-каратным ожерельем из желтых бриллиантов, также от Louis Vuitton.

Напомним, 11 марта Фокус писал о самых красивых платьях красной доррожки "Оскара-2024". Хвезды мировой величины готовились к этому мероприятию задолго до его начала.