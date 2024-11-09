Буданов наградил 100-летнюю связную УПА "Орысю" медалью ГУР МО (фото)

Когда Ангелине Паламар было 15 лет НКВДисты просто на ее глазах расстреляли отца и брата. Девушка впоследствии присоединилась в ряды Украинской повстанческой армии.

Бывшей связной УПА Ангелине Паламар, которая еще в прошлом веке воевала за Украину против российской империи, исполнилось 100 лет. По случаю этого дня ее поздравили представители ГУР Минобороны. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по поручению начальника ГУР Кирилла Буданова, бойцы спецподразделения "Аратта" и представитель управления Андрей Юсов вручили женщине благодарность и награду ГУР МО — медаль "Украина превыше всего!"

Когда Ангелине Паламар было 15 лет, НКВДисты прямо на ее глазах в семейном дворе расстреляли ее отца и брата. Девушка и сама впоследствии присоединилась к рядам Украинской Повстанческой Армии и стала связной под псевдонимом "Орыся".

Вскоре ее схватили советские спецслужбы и подвергали допросам и пыткам. После этого Ангелину Паламар приговорили к 10 годам лагерей и пяти годам ссылки. Впрочем, "Арина" не сломалась и не выдала своих собратьев.

С личным поздравлением к госпоже Ангелине обратился и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он отметил, что подвиг "Орыси", героические усилия ее побратимов и посестер уже сегодня вдохновляют новое поколение украинских воинов противостоять российской орде и отстаивать украинскую независимость.

Обращение от Кирилла Буданова показали Ангелине Паламар и ее семье на подаренном разведчиками новом телевизоре.

Напомним, что недавно в Одесской области появилось село, которое назвали в честь Главного управления разведки Минобороны Украины. Оно получило название Гуровское.