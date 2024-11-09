Буданов нагородив 100-річну зв'язкову УПА "Орисю" медаллю ГУР МО (фото)

Коли Ангеліні Паламар було 15 років НКВДисти просто на її очах розстріляли батька та брата. Дівчина згодом приєдналася до лав Української повстанської армії.

Колишній звʼязковій УПА Ангеліні Паламар, яка ще в минулому столітті воювала за Україну проти російської імперії, виповнился 100 років. З нагоди цього дня її привітали представники ГУР Міноборони. Про це пише пресслужба відомства.

Зазначається, що за дорученням начальника ГУР Кирила Буданова, бійці спецпідрозділу "Аратта" і речник управління Андрій Юсов вручили жінці подяку та відзнаку ГУР МО — медаль "Україна понад усе!"

Коли Ангеліні Паламар було 15 років НКВДисти просто на її очах на родинному подвірʼї розстріляли її батька та брата. Дівчина й сама згодом приєдналася до лав Української Повстанської Армії та стала звʼязковою на псевдо "Орися".

Незабаром її схопили радянські спецслужби і піддавали допитам та катуванням. Після цього Ангеліну Паламар засудили до 10 років таборів і п’яти років заслання. Втім, "Орися" не зламалася і не видала своїх побратимів.

З особистим привітанням до пані Ангеліни звернувся і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він зазначив, що подвиг "Орисі", героїчні зусилля її побратимів та посестер вже сьогодні надихають нове покоління українських воїнів протистояти російській орді та відстоювати українську незалежність.

Звернення від Кирила Буданова показали Ангеліні Паламар та її родині на подарованому розвідниками новому телевізорі.

Нагадаємо, що нещодавно на Одещині з'явилося село, яке назвали на честь Головного управління розвідки Міноборони України. Воно отримало назву Гурівське.