Конфузи на червоній доріжці "Оскара" 2024: падіння Лізи Коші та блискавка Емми Стоун, що лопнула (фото, відео)

На червоній доріжці "Оскара" Ліза Коші несподівано впала, але актриса спробувала згладити цей незручний момент. А Емма Стоун була засмучена через зіпсовану сукню від Louis Vuitton.

На 96-й церемонії вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі зі знаменитими акторами сталося кілька курйозів. На червоній доріжці "Оскара" в театрі "Долбі" в Голлівуді 27-річна американська акторка, ведуча і блогерка зірка фільму "Трансформери: повстання звірів" Ліза Коші мала приголомшливий вигляд. Однак вбрання, що складалося з вузької червоної сукні та босоніжок на величезних підборах, явно "викликало хаос в її рухах". Зірка ніяково впала, але відразу ж спробувала вийти з безглуздої ситуації, повідомляє Мirror.

Актриса Ліза Коші Фото: Getty Images

Для церемонії акторка обрала вишукану червону приталену сукню з відкритими плечима і червоні босоніжки на дуже високих підборах.

Позуючи перед папараці, акторка необачно крокувала, втратила рівновагу і, як наслідок, впала та забилася. Незважаючи на незручне падіння, акторка весело відмахнулася від нього і "звинуватила" уявний люк.

Коли кілька глядачів кинулися, щоб спробувати допомогти їй встати на ноги, було чутно, як зірка сказала: "Усе гаразд. Там була жахлива яма, ви все це бачили?"

Деякі фанати розкритикували її непрактичне вбрання в соціальній мережі Х, інші кинулися на її захист і похвалили її за те, як вона відреагувала на інцидент. Один із користувачів написав: "Спотикання Лізи Коші на червоній доріжці церемонії вручення "Оскара" назавжди запам'ятається, але те, як вона тримала це впевнено і талановито, було не менш незабутнім! Її дотепна відповідь показала її холоднокровність". Хоча багато хто поспішив пожартувати: "Коли вона намагається встати, ми чуємо, як хтось кричить: "Відкинь це, струси це!" Я б теж так міг".

Актриса Емма Стоун Фото: Getty Images

Інший курйоз під час вручення премії "Оскар" стався з 35-річною американською актрисою Еммою Стоун. Вона отримала заповітну статуетку за найкращу жіночу роль у фільмі "Бідні справи".

Готуючись прийняти нагороду, зірка тримала за спиною свою сукню з баскою від Louis Vuitton, на якій лопнула блискавка. Незручну ситуацію Емма навіть не намагалася приховати від глядачів.

Актриса Емма Стоун Фото: Getty Images

Акторка не розгубилася і дотепно віджартувалася, "звинувативши" в ситуації свого колегу Раяна Гослінга. Річ у тім, що незадовго до оголошення переможниці в категорії "Найкраща акторка" Гослінг виступав на сцені з вражаючим перформансом Кена з фільму "Барбі". Він заспівав свою вже культову пісню I'm Just Ken, спровокувавши невпинний сміх у залі. "О Боже, моя сукня порвана. Думаю, це сталося під час I'm Just Ken. Я майже впевнена в цьому", — сказала Емма.

Вона подякувавши батькам і брату, чоловікові та доньці за підтримку. Говорячи безпосередньо про свою маленьку доньку, Луїзу Джин Маккері, горда мама поділилася, що дитина перетворила її на "світ на різнокольорові фарби" і за три дні дитині виповниться три роки.

"Я люблю тебе більше, ніж усе небо", — підсумувала вона, процитувавши трек Тейлор Свіфт Bigger Than The Whole Sky з її альбому 2022 року Midnights.

Коли вона йшла зі сцени, актриса просила глядачів не дивитися "на спину" її сукні.

Що стосується образу "найкращої акторки" цього року, то для оскарівської церемонії вона обрала жакардову сукню без бретелей з приголомшливою спідницею-балдахіном. Вбрання для голлівудської красуні було пошито на замовлення. Стилістка акторки Петра Фланнери прикрасила її образ 30-каратним намистом із жовтих діамантів, також від Louis Vuitton.

Нагадаємо, 11 березня Фокус писав про найкрасивіші сукні червоної доріжки "Оскара-2024". Зірки світової величини готувалися до цього заходу задовго до його початку.