91-річна Джоан Коллінз прикрасила обкладинку арабського Harper's Bazaar (фото)

Кінозірка — бажаний гість на багатьох модних заходах. Джоан Коллінз полюбляє гарне вбрання і дорогі прикраси, а її нев'януча краса викликає захват не тільки в прихильників, а й знавців моди і стилю.

Related video

Одна з легенд золотого століття Голлівуду, акторка Джоан Коллінз знялася в гламурній фотосесії для арабського модного журналу Harper's Bazaar. Крім того, в інтерв'ю виданню зірка "Династії" привідкрила лаштунки свого життя.

На фотографіях дама Джоан зображена в шикарному вбранні від популярних брендів і дорогих прикрасах. На одному зі знімків акторка позує в шикарній чорній оксамитовій сукні від Saiid Kobeisy і накидці з коміром з бежевого пір'я від Georges Chakra Couture. Але найбільше вражають прикраси на ній: сережки Snowflake з платини і білого золота з діамантами; намисто Zip Antique Disco, яке трансформується в браслет з білого золота із сапфірами, коралами, лазуритом і діамантами, а також персні від модного дому Van Cleef & Arpels.

На іншому знімку Коллінз зображена в гламурній чорно-білій сукні-жакеті до підлоги з величезним атласним бантом від бренду Custom Azzi & Osta Couture. Свій образ вона доповнила чорною оксамитовою рукавичкою до плеча, багаторядним намистом із рожевого золота з діамантами і масивними каблучками з колекції Van Cleef & Arpels.

Джоан для фотосесії уклала своє шикарне волосся і нанесла вечірній макіяж, підкресливши красиві очі димчастими тінями, підводкою і тушшю, а також нафарбувала губи улюбленою яскраво-рожевою помадою.

"Усе, що пов'язано з дамою Джоан Коллінз, більше за життя: діаманти, історії, нев'януча краса, руйнівна дотепність... вона — сила. Саме тому ця жива легенда є зіркою обкладинки нашого номера... Вона — зірка обкладинки вересневого номера, де носить сукні, натхненні серіалом "Династія", але спроєктовані найвідомішими арабськими модельєрами", — ідеться в пресрелізі модного журналу.

Раніше, 15 серпня, 91-річна Джоан Коллінз показала свій відпочинок на яхті. Актриса змогла зберегти молодість і бадьорість духу, вона багато подорожує зі своїм чоловіком Персі Гібсоном.