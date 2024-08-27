91-річна Джоан Коллінз поділилася знімком з однією з найкрасивіших актрис Голлівуду (фото)

Зірка "Династії" та зірка "Клеопатри" мають схожу долю. Обидві акторки відомі не лише видатними ролями, а й своїми бурхливими романами.

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Британська акторка Джоан Коллінз не перестає дивувати своїх шанувальників кадрами зі свого життя. У понеділок, 26 серпня, зірка вирішила згадати минуле і поділилася з шанувальниками в Instagram архівним знімком зі своєю колегою та однією з найкрасивіших акторок Голлівуду Елізабет Тейлор.

Чому саме в цю дату Джоан опублікувала фотографію з Елізабет, невідомо. "Завжди обожнювала @elizabethtaylor — у нас було багато спільного, особливо любов до вечірніх суконь... і заміжжя", — підписала світлину зірка "Династії".

На знімку дві знаменитості позують у красивих вечірніх сукнях. Коллінз зображена в блискучій довгій сукні ніжного м'ятного кольору з довгими рукавами і глибоким вирізом в області декольте. Вона доповнила образ шикарним масивним кольє з дорогоцінним камінням, сережками, браслетом і каблучками. Вона уклала густе чорне волосся у високу пишну зачіску і нанесла гламурний макіяж, підкресливши великі очі тінями і чорною підводкою, а також нанесла на губи яскраву червону помаду.

Поруч із нею в кадрі стоїть, усміхаючись, оскароносна "королева Голлівуду", акторка Елізабет Тейлор. Зірка "Синього птаха" одягнена в яскраво-блакитну приталену сукню з глибоким V-подібним вирізом, прикрашену блискучими камінчиками та паєтками. Як правило, Елізабет завжди носила чорне волосся, але на цьому знімку вона зображена зі світлими, дещо рудуватими локонами. Вона також нанесла вечірній макіяж, вибравши тіні для повік у тон до сукні та яскраво-червону помаду. З прикрас на знаменитості були масивні сережки з великими діамантами, браслет і кілька каблучок.

Обидві зірки зробили запаморочливу кар'єру в кіно. У кожної величезна фільмографія. Крім цього, у них дещо схожі долі. Коллінз і покійна Тейлор (акторка померла 23 березня 2011 року. — Ред.) були майже ровесницями, Джоан старша за свою колегу лише на рік. Красуні відомі своїми бурхливими романами та численними шлюбами. Коллінз була одружена п'ять разів, а в Елізабет було вісім шлюбів і сім чоловіків — за актора Річарда Бертона вона виходила двічі. Акторки також є багатодітними матерями: у Коллінз троє дітей, а у Тейлор — четверо, у віці 29 років вона удочерила дівчинку Марію.

Нагадаємо, 15 серпня Джоан Коллінз показала свій відпочинок на яхті. Акторка змогла зберегти молодість і бадьорість духу, вона багато подорожує зі своїм чоловіком Персі Гібсоном.