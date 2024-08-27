91-летняя Джоан Коллинз поделилась снимком с одной из самых красивых актрис Голливуда (фото)

Звезда "Династии" и звезда "Клеопатры" имеют похожую судьбу. Обе актрисы известны не только выдающимися ролями, но и своими бурными романами.

Related video

Британская актриса Джоан Коллинз не перестает удивлять своих поклонников кадрами из своей жизни. В понедельник, 26 августа, звезда решила вспомнить прошлое и поделилась с поклонниками в Instagram архивным снимком со своей коллегой и одной из самых красивых актрис Голливуда Элизабет Тейлор.

Почему именно в эту дату Джоан опубликовала фотографию с Элизабет неизвестно. "Всегда обожала @elizabethtaylor — у нас было много общего, особенно любовь к вечерним платьям… и замужеству", — подписала фотографию звезда "Династии".

На снимке две знаменитости позируют в красивых вечерних платьях. Коллинз изображена в сверкающем длинном платье нежного мятного цвета с длинными рукавами и глубоким вырезом в области декольте. Она дополнила образ шикарным массивным колье с драгоценными камнями, серьгами, браслетом и кольцами. Она уложила густые черные волосы в высокую пышную прическу и нанесла гламурный макияж, подчеркнув большие глаза тенями и черной подводкой, а также нанесла на губы яркую красную помаду.

Рядом с ней в кадре стоит, улыбаясь, оскароносная "королева Голливуда", актриса Элизабет Тейлор. Звезда "Синей птицы" одета в ярко-голубое приталенное платье с глубоким V-образным вырезом, украшенное блестящими камушками и пайетками. Как правило, Элизабет всегда носила черные волосы, но на этом снимке она изображена со светлыми, несколько рыжеватыми, локонами. Она также нанесла вечерний макияж, выбрав тени для век в тон к платью и ярко-красную помаду. Из украшений на знаменитости были массивные серьги с крупными бриллиантами, браслет и несколько колец.

Обе звезды сделали головокружительную карьеру в кино. У каждой огромный список фильмографии. Кроме этого, у них несколько похожи судьбы. Коллинз и покойная Тейлор (актриса умерла 23 марта 2011 года. — Ред.) были почти ровесницами, Джоан старше своей коллеги всего на год. Красавицы известны своими бурными романами и многочисленными браками. Коллинз была замужем пять раз, а у Элизабет было восемь браков и семь мужей — за актера Ричарда Бертона она выходила дважды. Актрисы также являются многодетными матерями: у Коллинз трое детей, а у Тейлор — четверо, в возрасте 29 лет она удочерила девочку Марию.

Напомним, 15 августа Джоан Коллинз показала свой отдых на яхте. Актриса смогла сохранить молодость и бодрость духа, она много путешествует со своим мужем Перси Гибсоном.