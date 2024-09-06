91-летняя Джоан Коллинз украсила обложку арабского Harper's Bazaar (фото)

Кинозвезда — желанный гость на многих модных мероприятиях. Джоан Коллинз любит красивые наряды и дорогие украшения, а ее неувядающая красота вызывает восторг не только у поклонников, но и знатоков моды и стиля.

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Одна из легенд золотого века Голливуда, актриса Джоан Коллинз снялась в гламурной фотосессии для арабского модного журнала Harper's Bazaar. Кроме того, в интервью изданию звезда "Династии" приоткрыла завесу своей жизни.

На фотографиях дама Джоан изображена в шикарных нарядах от популярных брендов и дорогих украшениях. На одном из снимков актриса позирует в шикарном черном бархатном платье от Saiid Kobeisy и накидке с воротником из бежевых перьев от Georges Chakra Couture. Но больше всего поражают украшения, которые надеты на ней: серьги Snowflake из платины и белого золота с бриллиантами; ожерелье Zip Antique Disco, трансформируемое в браслет из белого золота с сапфирами, кораллами, лазуритом и бриллиантами и кольца от модного дома Van Cleef & Arpels.

На другом снимке Коллинз изображена в гламурном черно-белом платье-жакете в пол с огромным атласным бантом от бренда Custom Azzi & Osta Couture. Свой образ она дополнила черной бархатной перчаткой до плеча, многорядным ожерельем из розового золота с бриллиантами и массивными кольцами из коллекции Van Cleef & Arpels.

Джоан для фотосессии уложила свои шикарные волосы и нанесла вечерний макияж, подчеркнув красивые глаза дымчатыми тенями, подводкой и тушью, а также накрасила губы любимой ярко-розовой помадой.

"Все, что связано с дамой Джоан Коллинз, больше жизни: бриллианты, истории, неувядающая красота, разрушительное остроумие… она — сила. Именно поэтому эта живая легенда является звездой обложки нашего номера… Она — звезда обложки сентябрьского номера, где носит платья, вдохновленные сериалом "Династия", но спроектированные самыми известными арабскими модельерами", — говорится в пресс-релизе модного журнала.

Ранее, 15 августа, 91-летняя Джоан Коллинз показала свой отдых на яхте. Актриса смогла сохранить молодость и бодрость духа, она много путешествует со своим мужем Перси Гибсоном.