Слэш и Райан Гослинг вместе исполнили песню про Кена

Выступление Гослинга стало одним из ярких шоу церемонии. И его срежиссировали в стиле культового номера Мэрилин Монро.

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Райан Гослинг потряс зал эпическим выступлением на церемонии вручения "Оскара", исполнив песню "Я просто Кен", пригласив особых гостей: своих партнеров по фильму "Барби". И особого гостя: Слэша из легендарной хард-рок-группы Guns N’ Roses. Об этом пишет People.

43-летний актер вышел на сцену, одетый в ярко-розовый костюм и черную ковбойскую шляпу, начал исполнение номинированной на "Оскар" песни "I’m Just Ken" прямо из зала, где его коллега по фильму "Барби" Марго Робби не смогла сдержать смех, когда он пел прямо ей.

Выступление Райана Гослинга на "Оскаре"

На сцене к нему присоединился Марк Ронсон и группа мужчин, одетых в костюмы и ковбойские шляпы, в том числе его товарищи Кенс Скотт Эванс, Симу Лю, Кингсли Бен-Адир и Нкути Гатва.

В финале к нему присоединились Слэш и Вольфганг Ван Хален, чтобы завершить эпическое представление. А также Гослинг спел вместе со своими коллегами по фильму "Барби" — Америкой Феррерой и режиссером Гретой Гервиг.

Выступление Райна Гослинга

Весь номер был оформлен в стиле культового выступления Мэрилин Монро "Лучшие друзья девушки – это бриллианты" из картины "Джентльмены предпочитают блондинок".

Выступление Райна Гослинга

"Я просто Кен", написанная Ронсоном и Эндрю Вяттом, была одной из двух песен из фильма "Барби", номинированных на "Оскар", статуэтку получила Билли Айлиш и ее брат Финнеас за композицию "Для чего я был создан?". И это был единственный "Оскар", полученный "Барби".

Сам Райан Гослинг был номинирован за роль актера второго плана, но награду не получил. Это была уже его третья номинация на "Оскар".

Райан Гослинг и Слэш на сцене Фото: Getty Images

Статуэтку за роль в фильме "Оппенгеймер" получил Роберт Дауни-младший. Это была его третья номинация на "Оскар". Ранее его номинировали за роли в фильмах "Чаплин" и "Солдаты неудачи".

Напомним, "I’m Just Ken" получила награду за лучшую оригинальную песню на церемонии Critics Choice Awards в этом году, вызвав растерянное выражение лица Гослинга, которое стало вирусным в социальных сетях. Во время благодарственной речи Ронсон и Вятт похвалили актера за его "бесподобную игру".

96-я церемония вручения премии "Оскар" прошла минувшей ночью в театре "Долби" в Голливуде, штат Калифорния. Ведущим стал Джимми Киммел. А самое большее количество статуэток получила драма "Оппенгеймер".

Фокус писал о лучших нарядах красной дорожки, которая после провала прошлого года вернулась на свое место и была именно того самого запатентованного оттенка "Академический красный". Так что наряды селебрити на ее фоне смотрелись очень эффектно.