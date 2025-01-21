В возрасте 85 лет умер Бертран Блие, автор фильмов "Вальсеи" и "Буфетный стол"

Легендарный французский кинорежиссер Бертран Блие, известный своими провокационными лентами "Вальсеи", "Вечерний наряд" и "Буфетный стол", умер в возрасте 85 лет. Его работы стали культовыми, оставив заметный след в кино 1970-1980-х годов.

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Французский кинорежиссер Бертран Блие, автор фильмов "Вальсеи" (Les Valseuses), "Вечерний наряд" (Tenue de soirée) и "Буфетный стол" (Buffet froid), умер в возрасте 85 лет. Об этом пишет издание France24.

Его семья сообщила, что он спокойно ушел из жизни 20 февраля в своем парижском доме, в окружении близких.

Блие оставил значительный след в кинематографе 1970-1980-х годов, сочетая черный юмор, провокационные сюжеты и сатиру. Его имя тесно связано с актером Жераром Депардье, которого он открыл для большого кино в фильме "Вальсеи".

Сын актера Бернара Блие, он начал карьеру в 1963 году с документального фильма "Гитлер? Это несерьезно", а затем дебютировал в большом кино с лентой "Шпион" (1967). Его первый большой успех пришел в 1974 году с "Вальсеями", которые посмотрели более 5 миллионов зрителей во Франции.

В целом его ленты собрали более 20 миллионов просмотров во французском прокате. Среди других крупных успехов — "Вечерний наряд" (1986) с более чем 3 миллионами проданных билетов и "Слишком красива для тебя" (1989), собравший более 2 миллионов зрителей.

Режиссер получил премию "Оскар" за лучший иностранный фильм ("Приготовьте ваши платочки", 1979) и ряд наград "Сезар". Его творчество, хоть и вызывало споры из-за провокационных тем, остается важной частью мирового кинонаследия.

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