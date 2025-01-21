У віці 85 років помер Бертран Бліє, автор фільмів "Вальсеї" та "Буфетний стіл"

Легендарний французький кінорежисер Бертран Бліє, відомий своїми провокаційними стрічками "Вальсеї", "Вечірнє вбрання" та "Буфетний стіл", помер у віці 85 років. Його роботи стали культовими, залишивши помітний слід у кіно 1970-1980-х років.

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Французький кінорежисер Бертран Бліє, автор фільмів "Вальсеї" (Les Valseuses), "Вечірнє вбрання" (Tenue de soirée) та "Буфетний стіл" (Buffet froid), помер у віці 85 років. Про це пише видання France24.

Його родина повідомила, що він спокійно пішов з життя 20 лютого у своєму паризькому будинку, в оточенні близьких.

Бліє залишив значний слід у кінематографі 1970-1980-х років, поєднуючи чорний гумор, провокаційні сюжети та сатиру. Його ім’я тісно пов’язане з актором Жераром Депардьє, якого він відкрив для великого кіно у фільмі "Вальсеї".

Син актора Бернара Бліє, він розпочав кар’єру у 1963 році з документального фільму "Гітлер? Це несерйозно", а згодом дебютував у великому кіно зі стрічкою "Шпигун" (1967). Його перший великий успіх прийшов у 1974 році з "Вальсеями", які переглянули понад 5 мільйонів глядачів у Франції.

Загалом його стрічки зібрали понад 20 мільйонів переглядів у французькому прокаті. Серед інших великих успіхів – "Вечірнє вбрання" (1986) з понад 3 мільйонами проданих квитків та "Занадто красива для тебе" (1989), що зібрав понад 2 мільйони глядачів.

Режисер отримав премію "Оскар" за найкращий іноземний фільм ("Приготуйте ваші хусточки", 1979) та низку нагород "Сезар". Його творчість, хоч і викликала суперечки через провокативні теми, залишається важливою частиною світового кіноспадку.

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