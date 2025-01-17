Померла Джоан Плаурайт, дружина Лоуренса Олів'є і зірка фільму "Чай з Муссоліні"

Номінантка на премію "Оскар" знімалася в популярному телефільмі "Сталін" і була зіркою Бродвею.

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У Британії в 95 років померла Дама Джоан Плаурайт, яка була одружена з лордом Лоуренсом Олів'є, знаменитим англійським актором. І прославилася завдяки своїм ролям у телевізійному біографічному фільмі "Сталін" і фільмі "Чай з Муссоліні". Дама Джоан була близькою подругою Меггі Сміт і Джуді Денч. Про це пише Daily Mail.

Джоан Плаурайт, Меггі Сміт і Джуді Денч

Її весілля з лордом Олів'є 1961 року стало сенсацією року, після того, як вони познайомилися, коли вона грала разом з ним роль його доньки в п'єсі "Конферансьє".

Їхній шлюб тривав до самої смерті великого театрального діяча 1989 року у віці 82 років. Вона стала його доглядальницею і підтримувала його до самої смерті.

Її сім'я заявила: "З великим сумом сім'я Пані Джоан Плаурайт, леді Олів'є, повідомляє вам, що вона мирно померла 16 січня 2025 року в оточенні своєї сім'ї в Денвілл-холі у віці 95 років. У неї була довга і блискуча кар'єра в театрі, кіно і на телебаченні протягом семи десятиліть, поки сліпота не змусила її піти на пенсію".

Дама Джоан з'явилася у вірусному відео разом із Дамою Джуді Денч і Дамою Меггі Сміт, яке було опубліковано після смерті останньої у вересні минулого року. У кліпі з документального фільму 2018 року "Чай з Дамами" великі актриси жартували одна над одною.

Роль Джоан у британській комедії 1991 року "Зачарований квітень" принесла їй "Золотий глобус" за образ уїдливої вдови. Вона також прославилася за фільмами "101 далматинець" (1996) і "Чай з Муссоліні" (1999).

Лоуренс Олів'є та Джоан Плаурайт Фото: IMDB

У 1993 році вона отримала другий "Золотий глобус" за біографічний телефільм "Сталін".

Дама Джоан народилася в Сканторпі і здобула освіту в місцевій гімназії, а в 17 років виграла стипендію в театральній школі "Олд Вік".

Її перша поява на сцені відбулася у виставі "Якщо чотири стіни розкажуть" у Кройдонському репертуарному театрі 1948 року, а потім вона приєдналася до трупи Англійського театру в Королівському дворі.

Вона познайомилася з лордом Олів'є 1957 року, коли він ще був одружений із зіркою "Звіяних вітром", і незабаром вони покохали одне одного.

Незадовго до смерті Джоан жартувала, що її просили повернутися до акторської кар'єри попри проблеми із зором. "Мій агент в Америці, дізнавшись про мої проблеми, сказав: "Ну, якщо захочеш повернутися, ми пошукаємо симпатичну маленьку епізодичну роль, до якої Джуді Денч ще не добралася".

Джоан Плаурайт, Меггі Сміт і Джуді Денч

Нагадаємо, Меггі Сміт, зірка фільмів про Гаррі Поттера і серіалу "Абатство Даунтон", померла у вересні 2024 року в 89 років.