Умерла Джоан Плаурайт, жена Лоуренса Оливье и звезда фильма "Чай с Муссолини"

Номинантка на премию "Оскар" снималась в популярном телефильме "Сталин" и была звездой Бродвея.

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В Британии в 95 лет скончалась Дама Джоан Плаурайт, которая была замужем за лордом Лоуренсом Оливье, знаменитым английским актером. И прославилась благодаря своим ролям в телевизионном биографическом фильме "Сталин" и фильме "Чай с Муссолини". Дама Джоан была близкой подругой Мэгги Смит и Джуди Денч. Об этом пишет Daily Mail.

Джоан Плаурайт, Мэгги Смит и Джуди Денч

Ее свадьба с лордом Оливье в 1961 году стала сенсацией года, после того как они познакомились, когда она играла вместе с ним роль его дочери в пьесе "Конферансье".

Их брак продлился до самой смерти великого театрального деятеля в 1989 году в возрасте 82 лет. Она стала его сиделкой и поддерживала его самой смерти.

Ее семья заявила: "С большой грустью семья Дамы Джоан Плаурайт, леди Оливье, сообщает вам, что она мирно скончалась 16 января 2025 года в окружении своей семьи в Денвилл-холле в возрасте 95 лет. У нее была долгая и блестящая карьера в театре, кино и на телевидении на протяжении семи десятилетий, пока слепота не вынудила ее уйти на пенсию".

Дама Джоан появилась в вирусном видео вместе с Дамой Джуди Денч и Дамой Мэгги Смит, которое было опубликовано после смерти последней в сентябре прошлого года. В клипе из документального фильма 2018 года "Чай с Дамами" великие актрисы подшучивали друг над другом.

Роль Джоан в британской комедии 1991 года "Зачарованный апрель" принесла ей "Золотой глобус" за образ язвительной вдовы. Она также прославилась по фильмам "101 далматинец" (1996) и "Чай с Муссолини" (1999).

Лоуренс Оливье и Джоан Плаурайт Фото: IMDB

В 1993 году она получила второй "Золотой глобус" за биографический телефильм "Сталин".

Дама Джоан родилась в Сканторпе и получила образование в местной гимназии, а в 17 лет выиграла стипендию в театральной школе "Олд Вик".

Ее первое появление на сцене состоялось в спектакле "Если четыре стены расскажут" в Кройдонском репертуарном театре в 1948 году, а затем она присоединилась к труппе Английского театра в Королевском дворе.

Она познакомилась с лордом Оливье в 1957 году, когда он еще был женат на звезде "Унесенных ветром" и вскоре они полюбили друг друга.

Незадолго до смерти Джоан шутила, что ее просили вернуться к актерской карьере не смотря на проблемы со зрением. "Мой агент в Америке, узнав о моих проблемах, сказал: "Ну, если захочешь вернуться, мы поищем симпатичную маленькую эпизодическую роль, до которой Джуди Денч еще не добралась".

Джоан Плаурайт, Мэгги Смит и Джуди Денч

Напомним, Мэгги Смит, звезда фильмов про Гарри Поттера и сериала "Аббатство Даунтон", скончалась в сентябре 2024 года в 89 лет.