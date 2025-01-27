Макаревич не дає грошей ЗСУ: росіянин пояснив причини рішення (відео)

Українці завжди сприйматимуть Андрія Макаревича як громадянина Росії, і тому він не планує найближчим часом відвідати країну, на яку напала Москва, сказав музикант.

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Російський співак Андрій Макаревич не дає гроші на українську армію, але допомагає цивільним українцям. Донатів ЗСУ не буде і в майбутньому, оскільки на ті гроші Україна може збудувати ракету, яка долетить до Москви. Про причини, чому він не виступає перед українцями і не дає гроші армії, Макаревич розповів під час інтерв'ю німецькому медіа Deutsche Welle (DW).

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Скандал з Макаревичем — заява співака

Макаревич дав інтерв'ю проєкту #вТРЕНДde, створеному російською редакцією DW. Одне з питань стосувалось ставлення до закликів окремих російських опозиціонерів допомагати ЗСУ, щоб Україна перемогла режим Путіна в РФ. Співак заявив, що не дає грошей українській армії, хоча і допомагає мирним людям. Причина такого рішення — страх, що на його гроші збудують ракету, яка вдарить по Москві і завдасть шкоди сину, який досі живе у російській столиці.

"Я не допомагаю Збройним силам Україні. Мені важко зараз сформулювати це. Але я не хочу, щоб якась ракета, зібрана на мої гроші, впала на Москву і вбила мого сина", — сказав Макаревич.

Під час розмови з ведучим Костянтином Еггертом співак також пояснив, чому жодного разу з початку вторгнення не був в Україні. Він сказав, що впевнений у гарному відношенні українців. Однак при цьому Макаревич розуміє, що його батьківщина завжди лишається з ним і на це реагують люди. Також співак наголосив, що не боїться їздити, але відчуває, що не має на це морального права.

"Все одно, як би я для них [не ставився], все рано росіянин, як не крути. Я знаю, що до мене там дуже добре ставляться, але я розумію, що країна, де я народився, все одно у мене на спині висить, тому мені це дуже заважає", — чути на відео.

Андрій Макаревич — 71-річний російський рок-співак, засновник гурту "Машина времени", музикант та продюсер. Має чотирьох дітей, один з яких — неповнолітній. Росіянин підтримав Україну під час Революції Гідності та кілька разів говорив, що Москва не мала права анексувати Крим. Після вторгнення РФ він перебрався до Ізраїлю, а весною 2022 року співака оголосили "іноземним агентом". Макаревич, підкоряючись російським законом, повідомляє про свій статус щоразу, коли пише допис на Facebook.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші висловлювання Макаревича щодо війни РФ та політики Кремля. Наприклад, у травні 2024 року він поговорив з російськими пранкерами, які видавали себе за президента України Володимира Зеленського. Під час розмови співак побажав Україні перемоги, і тепер йому загрожує арешт у випадку повернення на батьківщину.

Нагадуємо, у вересні 2024 року у Венеції стався скандал через фільм "Росіяни на війні", зняті ексжурналісткою Russia Today за гроші уряду Канади.