Макаревич не дает денег ВСУ: россиянин объяснил причины решения (видео)

Украинцы всегда будут воспринимать Андрея Макаревича как гражданина России, и поэтому он не планирует в ближайшее время посетить страну, на которую напала Москва, сказал музыкант.

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Российский певец Андрей Макаревич не дает деньги на украинскую армию, но помогает мирным украинцам. Донатов ВСУ не будет и в будущем, поскольку на те деньги Украина может построить ракету, которая долетит до Москвы. О причинах, почему он не выступает перед украинцами и не дает деньги армии, Макаревич рассказал во время интервью немецкому медиа Deutsche Welle (DW).

Скандал с Макаревичем — объяснение о донатах ВСУ см. с 29:45

Скандал с Макаревичем — заявление певца

Макаревич дал интервью проекту #вТРЕНДde, созданному российской редакцией DW. Один из вопросов касался отношения к призывам отдельных российских оппозиционеров помогать ВСУ, чтобы Украина победила режим Путина в РФ. Певец заявил, что не дает денег украинской армии, хотя и помогает мирным людям. Причина такого решения — страх, что на его деньги построят ракету, которая ударит по Москве и нанесет вред сыну, который до сих пор живет в российской столице.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас сформулировать это. Но я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына", — сказал Макаревич.

Во время разговора с ведущим Константином Эггертом певец также объяснил, почему ни разу с начала вторжения не был в Украине. Он сказал, что уверен в хорошем отношении украинцев. Однако при этом Макаревич понимает, что его родина всегда остается с ним и на это реагируют люди. Также певец отметил, что не боится ездить, но чувствует, что не имеет на это морального права.

"Все равно, как бы я для них [не относился], все равно русский, как ни крути. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся, но я понимаю, что страна, где я родился, все равно у меня на спине висит, поэтому мне это очень мешает", — слышно на видео.

Андрей Макаревич — 71-летний российский рок-певец, основатель группы "Машина времени", музыкант и продюсер. Имеет четырех детей, один из которых — несовершеннолетний. Россиянин поддержал Украину во время Революции Достоинства и несколько раз говорил, что Москва не имела права аннексировать Крым. После вторжения РФ он перебрался в Израиль, а весной 2022 года певца объявили "иностранным агентом". Макаревич, подчиняясь российскому закону, сообщает о своем статусе каждый раз, когда пишет сообщение на Facebook.

Отметим, ранее Фокус писал о других высказываниях Макаревича относительно войны РФ и политики Кремля. Например, в мае 2024 года он поговорил с российскими пранкерами, которые выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора певец пожелал Украине победы, и теперь ему грозит арест в случай возвращения на родину.

Напоминаем, в сентябре 2024 года в Венеции произошел скандал из-за фильма "Русские на войне", снятые экс-журналисткой Russia Today за деньги правительства Канады.