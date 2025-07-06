Легендарный Оззи Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме (видео)

Британский рок-музыкант Оззи Осборн официально попрощался со сценой, дав последний концерт в своем родном городе Бирмингем на масштабном фестивале Back To The Beginning.

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На сцену 5 июля вышел оригинальный состав культовой группы Black Sabbath — сам Оззи, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд, сообщает Independent,

Группа исполнила свои знаковые композиции "War Pigs", "NIB", "Iron Man" и "Paranoid". 76-летний Оззи Осборн из-за болезни Паркинсона выступал, сидя на черном троне с крыльями летучей мыши.

"Так хорошо быть на этой чертовой сцене, вы понятия не имеете", — сказал музыкант фанатам.

Стоит отметить, что это было первое появление музыканта на сцене за последние шесть лет.

В фестивале также принимали участие группы Slayer, Tool, Gojira, Metallica, Guns N Roses, Pantera, Аlice in Chains, Anthrax и многие другие.

Black Sabbath: что известно о рок-группе

Журналисты и фанаты считают Black Sabbath одними из основателей жанра хэви-метал. Дебютный одноименный альбом вышел в 1970 году, и с тех пор коллектив продал 75 миллионов копий альбомов.

Оззи Осборн покинул группу в 1979 году, и до его возвращения в 1997-м вокалистами в Black Sabbath были Ронни Джеймс Дио из Rainbow, Ян Гиллан из Deep Purple и Тони Мартин.

Оригинальный состав группы в последний раз выступал на сцене во время тура Ozzfest в 2005 году.

В феврале 2017 года группа Black Sabbath провела свой прощальный тур под названием The End, объявив о завершении карьеры.

Напомним, жена музыканта Шерон Осборн рассказывала, что концерт Black Sabbath 5 июля будет последним для Оззи. Рок-звезда заканчивает концертную деятельность из-за проблем со здоровьем, так как его болезнь прогрессирует, и состояние стабилизировать невозможно.

Также Фокус писал, что Оззи Осборн выставил на продажу ограниченную партию пустых банок из-под холодного чая, содержащих его ДНК. Стоимость одной емкости составляет $450.