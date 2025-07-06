"Он с нами!": мировая звезда кино "зажгла" на последнем концерте Оззи Осборна (видео)

Фанаты группы Black Sabbath и вокалиста Оззи Озборна поддерживали вокалиста и классический состав группы в рамках прощального турне певца. Но во время выступления фанаты были шокированы тем, как из-за кулис к ним подошла звезда "Игры престолов" и "Аквамена".

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Металл-фаны не могли ожидать, что актер Джейсон Момоа решил присоединиться к "яме" и вместе со слушателями захочет насладиться музыкой легендарных исполнителей, сообщает LadBibble.

На обнародованных кадрах в TikTok можно увидеть, как звезда кино проходит "зону безопасности", которая отделяет музыкантов от фанатов, и затем перелезает через забор и активно коммуницирует с фанатами. Будучи большим поклонником рок-н-ролла и тяжелой музыки, представители этой субкультуры тепло поприветствовали актера.

Также на кадрах заметно, что после теплой встречи с фанатами Оззи, Момоа присоединяется к толпе в так называемый "pit" ("яма") — круг, в котором фанаты активно толкаются и танцуют во время звучания любимых исполнителей. Впоследствии актер тоже не был против "потолкаться" с металл-хедами и послушать классику рока.

В комментарии для метал-издания Kerrang! актер заявлял, что он точно "наложит в штаны" от концерта Оззи, но будет "самое крутое метал-шоу в истории". Актер сказал, что любовь к этой музыке у него давно, а сам он слушает Metallica, Pantera, Alice in Chains и многих других.

"Это шоу будет чем-то невероятным, и я рад, что они сделали также онлайн-трансляцию, кто не сможет попасть на концерт. Оззи для меня — это все. [Black] Sabbath — это, черт побери, все [every-f**king-thing]", — сказал откровенно актер.

Реакция пользователей

Многие пользователи соцсетей отметили, что знаменитый актер "очень удачно" пришел на концерт легендарного исполнителя. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Аквамен уже здесь. Он с нами! А вы что думали?";

"Момоа на концерте Оззи. Это тупо эпик";

"Мы в курсе, что он любит металл. Но зажигал на кадрах очень круто";

"Мужик, я теперь точно на твои фильмы еще больше буду ходить";

"Момоа давно слушает нашу музыку. Он — тру фанат металла, а не всякий там поп-рэп-г*вно-фан".

Ранее стало известно, что президента Чехии заметили на концерте легендарной рок-группы. В соцсетях появились кадры, как лидер Чехии находится среди фанатов на выступлении легендарных AC/DC, которые отыграли концерт 26 мая в Праге.

Впоследствии сообщалось, что легендарный Оззи Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме. Рок-музыкант официально попрощался со сценой, дав последний концерт в своем родном городе на масштабном фестивале Back To The Beginning.