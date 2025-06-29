Фанат тяжелой музыки: президента Чехии заметили на концерте легендарной рок-группы (фото)

Чешский президент Петр Павел является большим фанатом рок-музыки, пишет местная пресса. В соцсетях появились кадры, как лидер Чехии находится среди фанатов на выступлении легендарных AC/DC, которые отыграли концерт 26 мая в Праге.

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Президента Чехии Петра Павела заметили на концерте легендарной группы AC/DC, которые 26 июня отыграли концерт в Праге после возвращения вокалиста Брайана Джонсона к своим обязанностям. В целом чешский глава государства является большим фанатом тяжелой музыки и не впервые посещает концерты исполнителей этого жанра, пишет Radio Prague International.

Журналисты пишут, что концерт состоялся 26 июня поблизьку чешского аэродрома "Летняны", который является культовым местом для фанатов рок-музыки. Здесь постоянно выступают всемирно известные исполнители, а на этот раз во время шоу AC/DC присутствовало более 60 тыс. зрителей, среди которых и был глава Чехии.

Президент Чехии на концерте AC/DC в Праге (фото: соцсети) Фото: Соцсети

На обнародованных кадрах в соцсети можно заметить, что Павел довольно спокойно находится среди толпы и попивает пиво, вероятно общаясь с кем-то из людей. Также чехи размещали на своих аккаунтах фотографии, где глава государства снимал игру легендарных австралийцев на телефон и полностью был проникнутым тем, что традиционно происходит на рок-концертах.

Президент Чехии на концерте AC/DC в Праге (фото: X/xsanda01)

Чешские СМИ пишут, что Павел является давним фанатом тяжелой музыки. В частности, чешского президента замечали во время концерта Брюса Спрингстина, а также на выступлении канадской певицы Аланис Мориссетт.

Петр Павел на концерте Аланис Мориссетт (фото: из открытых источников)

Реакция соцсетей

Пользователи в соцсетях довольно положительно откликнулись на появление главы Чехии без чрезмерной охраны и VIP-зоны. Также многие отметили, что несмотря на имеющуюся охрану, она была довольно небольшая, а чешский топ-политик не боялся общаться со своими гражданами.

Больше всего чешские и иностранные юзеры полюбили следующие реплики:

"Когда президент — тупо нормальный чувак, который слушает музыку с народом, и это очень круто";

"Вот такой глава государства радует: ни крошки пафоса или понтов. Стал с нами в толпу и слушает, как и все";

"Когда президент не в VIP-зоне, а рядом. Респект, господин президент!";

"Чехам очень повезло с президентом. Минимум охраны и общение со всеми, кто пожелает. Будет ли такое когда-нибудь в США?";

"Павел — крутой дядька. Военный, командир, президент, еще и фанат рока. Кому что еще надо доказывать? У нас очень классный президент!".

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