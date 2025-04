Работал с группами Queen и Guns N' Roses: умер знаменитый продюсер Рой Томас Бейкер (фото)

В 78 лет по неизвестным причинам умер известный британский музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер. Он прославился в частности хитом группы Queen "Bohemian Rhapsody", который был признан одной из самых популярных песен XX века, как сообщило издание The Hollywood Reporter 22 апреля.

Обстоятельства смерти легендарной личности в мире музыки пока не разглашаются, отмечают в СМИ.

Фокус узнал об интересных фактах из жизни и творчества выдающегося продюсера.

Карьера в мире музыки

Свою творческую карьеру Бейкер начал еще в 14 лет, когда отправился работать в британский лейбл звукозаписи Decca Records. После этого он пошел в Trident Studios, где имел возможность сотрудничать с продюсером Элтона Джона Гасом Дадженом.

За все время своей плодотворной продюсерской карьеры Бейкер сотрудничал с более 20 исполнителями и музыкальными группами. Среди них — музыканты, известные во всем мире: Guns N' Roses, Foreigner, Pilot, Ozzy Osbourne, Queen, Journey, The Darkness и многими другими.

Огромную славу продюсеру принесла его работа с легендарной группой Queen, с участниками которой он познакомился в далеком 1972 году. Бейкер работал с ними совместно над пятью альбомами и создал ряд их треков, прогремевших на весь мир. В частности речь идет о знаменитой композиции "Bohemian Rhapsody", появившейся в 1975 году и с тех пор не теряет популярность среди слушателей.

Впоследствии в группе, как вспоминают в The Hollywood Reporter, признались, что Бейкер был очень строгим в работе и дисциплинированным, однако "делал это правильно".

Getty Images | Бейкер с музыкантами Queen

Отмечается, что Рой Томас Бейкер был довольно влиятельным продюсером в 1970-х и 1980-х годах. В то время он работал с известной американской группой The Cars, основанной в Бостоне в 1976 году, и помог им выпустить в свет дебютный альбом.

Getty Images | Рой Томас Бейкер

Среди других работ Роя Томаса Бейкера, которые знают в разных уголках планеты, альбомы Ozzy Osbourne "No Rest for the Wicked", Guns N' Roses "Chinese Democracy", The Smashing Pumpkins "Zeitgeist" и многие другие.

