Мишель Трахтенберг умерла в 39 лет: названа причина смерти (фото)

Названа официальная причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг, которая ушла из жизни в возрасте 39 лет в конце зимы. Управление главной судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка подтвердило 16 апреля, что внезапная смерть звезды сериала "Сплетница" стала результатом осложнений сахарного диабета.

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Об этом пишет People.

Представитель Управления главного медицинского эксперта Нью-Йорка заявил, что "исправленное решение было сделано после пересмотра результатов токсикологического тестирования". По словам пресс-секретаря, "токсикологическую экспертизу можно провести без вскрытия".

Это произошло менее чем через два месяца после того, как Мишель Трахтенберг нашли мертвой в ее квартире в Нью-Йорке. Управление судебно-медицинской экспертизы сообщило на следующий день, что семья знаменитости против вскрытия по религиозным причинам.

После известия о внезапной смерти актрисы источники рассказали, что Мишель недавно перенесла трансплантацию печени и, вероятно, у нее были осложнения. Отдельный источник рассказал, что Трахтенберг была "действительно очень эмоционально подавлена" и "рассказала друзьям, что ей тяжело" последний год.

Мишель Трахтенберг Фото: Michelle Trachtenberg/Instagram

"Она была очень, очень больна и откровенно рассказывала своему окружению о том, как сильно ей тяжело", — сказал инсайдер.

По словам источника, звезда фильма "Евротур" была "бледная, истощенная, очень худая и имела проблемы со здоровьем".

Мишель Трахтенберг Фото: Instagram

Мишель Трахтенберг была наиболее известна своими ролями Джорджины Спаркс в "Сплетнице" и Дон Саммерс в "Баффи — победительница вампиров".

Умерла Мишель Трахтенберг: детали

У звезды фильма "Евротур" произошла остановка сердца, и она умерла в среду, 26 февраля, в своей квартире в Нью-Йорке после того, как перед тем актрисе пересадили печень. Мишель Трахтенберг было всего 39 лет.

Напомним, семья Мишель Трахтенберг не позволила сделать вскрытие тела после внезапной смерти звезды "Сплетницы". Родные знаменитости остановили следствие на этапе вскрытия тела. Они отказались делать эту процедуру из-за религиозных убеждений.

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