Мішель Трахтенберг померла у 39 років: названа причина смерті (фото)

Названа офіційна причина смерті акторки Мішель Трахтенберг, яка пішла із життя у віці 39 років наприкінці зими. Управління головної судово-медичної експертизи Нью-Йорка підтвердило 16 квітня, що раптова смерть зірки серіалу "Пліткарка" стала результатом ускладнень цукрового діабету.

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Про це пише People.

Представник Управління головного медичного експерта Нью-Йорка заявив, що "виправлене рішення було зроблено після перегляду результатів токсикологічного тестування". За словами прессекретаря, "токсикологічну експертизу можна провести без розтину".

Це сталося менше ніж через два місяці після того, як Мішель Трахтенберг знайшли мертвою в її квартирі в Нью-Йорку. Управління судово-медичної експертизи повідомило наступного дня, що сім’я знаменитості проти розтину через релігійні причини.

Після звістки про раптову смерть акторки джерела розповіли, що Мішель нещодавно перенесла трансплантацію печінки і, ймовірно, у неї були ускладнення. Окреме джерело розповіло, що Трахтенберг була "справді дуже емоційно пригнічена" і "розповіла друзям, що їй важко" останній рік.

Мішель Трахтенберг Фото: Michelle Trachtenberg/Instagram

"Вона була дуже, дуже хвора і відверто розповідала своєму оточенню про те, як сильно їй важко", — сказав інсайдер.

За словами джерела, зірка фільму "Євротур" була "бліда, виснажена, дуже худа і мала проблеми зі здоров’ям".

Мішель Трахтенберг Фото: Instagram

Мішель Трахтенберг була найбільш відома своїми ролями Джорджини Спаркс у "Пліткарці" та Дон Саммерс у "Баффі — переможниця вампірів".

Померла Мішель Трахтенберг: деталі

У зірки фільму "Євротур" сталася зупинка серця, і вона померла в середу, 26 лютого, у своїй квартирі в Нью-Йорку після того, як перед тим акторці пересадили печінку. Мішель Трахтенберг було лише 39 років.

Нагадаємо, родина Мішель Трахтенберг не дозволила зробити розтин тіла після раптової смерті зірки "Пліткарки". Рідні знаменитості зупинили слідство на етапі розтину тіла. Вони відмовилися робити цю процедуру через релігійні переконання.

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