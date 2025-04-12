Умер Тед Котчефф: режиссер, познакомивший мир с Рэмбо

Тед Котчефф в 1982 году снял фильм "Первая кровь", первый и самый драматичный из фильмов про Рэмбо, который сделал Сильвестра Сталлоне настоящей звездой боевиков. Режиссер умер в 94 года.

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Об этом сообщает Variety.

Трейлер фильма "Рэмбо: Первая кровь"

Тед Котчефф, канадский кинорежиссер, который познакомил кинозрителей с травмированным ветераном войны во Вьетнаме Джоном Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне в фильме "Первая кровь", также снял такие комедии, как "Уик-энд у Берни" и "Веселые развлечения с Диком и Джейн". Он также режиссировал популярные сериалы "Закон и порядок" и "Дневники красной туфельки".

Режиссер Тед Котчефф Фото: IMDB

Его семья подтвердила информацию о его смерти канадским СМИ.

Начав карьеру на канадском телевидении и поработав в британской киноиндустрии, Котчефф добился успеха, сначала с австралийским триллером "Пробуждение в страхе", а затем с его полнометражным фильмом 1974 года "Ученичество Дадди Кравица", канадской адаптацией романа Мордехая Рихлера 1959 года о взрослении. Фильм получил "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале и был номинирован на премию "Оскар".

Афиша первого фильма о Рэмбо Фото: IMDB

Хотя фильм "Рэмбо: Первая кровь" гораздо более драматичный и менее зрелищный, чем можно было бы предположить по его рекламному плакату, на котором изображен Сильвестр Сталлоне с пулеметом в руках, он сделал Сталлоне (который также был соавтором сценария) иконой американского боевика и подарил миру еще одного культового персонажа, наряду с Рокки Бальбоа. Фильм также ознаменовал собой крупнейший коммерческий триумф Котчеффа, заняв 13-е место среди самых кассовых релизов своего года и запустив настоящую франшизу боевиков с еще четырьмя частями, последняя из которых вышла в 2019 году.

Хотя темпы кинопроизводства Котчеффа замедлились в 90-х (он так и не снял ни одного фильма после начала 21 века), он перешел на постоянную работу на телевидении, снимая телефильмы и работая исполнительным продюсером и режиссером сериала NBC "Закон и порядок: Специальный корпус" более десяти лет. В 2011 году Гильдия режиссеров Канады наградила его премией за достижения всей жизни.

Напомним, ранее еще один герой боевиков 1990-х Арнольд Шварценеггер рассказал, как подшутил над Сильвестром Сталлоне, когда они оба были на пике карьеры и соперничали за роли в Голливуде.