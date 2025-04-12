Помер Тед Котчефф: режисер, який познайомив світ із Рембо

Тед Котчефф 1982 року зняв фільм "Перша кров", перший і найдраматичніший із фільмів про Рембо, який зробив Сильвестра Сталлоне справжньою зіркою бойовиків. Режисер помер у 94 роки.

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Про це повідомляє Variety.

Трейлер фільму "Рембо: Перша кров"

Тед Котчефф, канадський кінорежисер, який познайомив кіноглядачів із травмованим ветераном війни у В'єтнамі Джоном Рембо у виконанні Сильвестра Сталлоне у фільмі "Перша кров", також зняв такі комедії, як "Уїк-енд у Берні" і "Веселі розваги з Діком і Джейн". Він також режисирував популярні серіали "Закон і порядок" і "Щоденники червоної туфельки".

Режисер Тед Котчефф Фото: IMDB

Його сім'я підтвердила інформацію про його смерть канадським ЗМІ.

Почавши кар'єру на канадському телебаченні і попрацювавши в британській кіноіндустрії, Котчефф домігся успіху, спочатку з австралійським трилером "Пробудження в страху", а потім з його повнометражним фільмом 1974 року "Учнівство Дадді Кравіца", канадською адаптацією роману Мордехая Ріхлера 1959 року про дорослішання. Фільм отримав "Золотого ведмедя" на Берлінському кінофестивалі і був номінований на премію "Оскар".

Афіша першого фільму про Рембо Фото: IMDB

Хоча фільм "Рембо: Перша кров" набагато драматичніший і менш видовищний, ніж можна було б припустити за його рекламним плакатом, на якому зображено Сильвестра Сталлоне з кулеметом у руках, він зробив Сталлоне (який також був співавтором сценарію) іконою американського бойовика і подарував світові ще одного культового персонажа, разом із Роккі Бальбоа. Фільм також ознаменував собою найбільший комерційний тріумф Котчеффа, посівши 13-те місце серед найкасовіших релізів свого року та запустивши справжню франшизу бойовиків із ще чотирма частинами, остання з яких вийшла 2019 року.

Хоча темпи кіновиробництва Котчеффа сповільнилися в 90-х (він так і не зняв жодного фільму після початку 21 століття), він перейшов на постійну роботу на телебаченні, знімаючи телефільми і працюючи виконавчим продюсером і режисером серіалу NBC "Закон і порядок: Спеціальний корпус" понад десять років. У 2011 році Гільдія режисерів Канади нагородила його премією за досягнення всього життя.

Нагадаємо, раніше ще один герой бойовиків 1990-х Арнольд Шварценеггер розповів, як пожартував над Сильвестром Сталлоне, коли вони обидва були на піку кар'єри і змагалися за ролі в Голлівуді.