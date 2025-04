Працював з гуртами Queen та Guns N' Roses: помер знаменитий продюсер Рой Томас Бейкер (фото)

У 78 років через невідомі причини помер відомий британський музичний продюсер Рой Томас Бейкер. Він прославився зокрема хітом гурту Queen "Bohemian Rhapsody", що було визнано однією з найпопулярніших пісень XX століття, як повідомило видання The Hollywood Reporter 22 квітня.

Обставини смерті легендарної особистості у світі музики наразі не розголошуються, зазначають у ЗМІ.

Фокус дізнався про цікаві факти із життя та творчості видатного продюсера.

Кар'єра у світі музики

Свою творчу кар'єру Бейкер розпочав ще у 14 років, коли подався працювати у британський лейбл звукозапису Decca Records. Після цього він пішов у Trident Studios, де мав нагоду співпрацювати з продюсером Елтона Джона Гасом Дадженом.

За весь час своєї плідної продюсерської кар'єри Бейкер співпрацював з понад 20 виконавцями та музичними гуртами. Серед них — музиканти, відомі у всьому світі: Guns N' Roses, Foreigner, Pilot, Ozzy Osbourne, Queen, Journey, The Darkness та багатьма іншими.

Величезну славу продюсеру принесла його робота із легендарним гуртом Queen, з учасниками якого він познайомився у далекому 1972 році. Бейкер працював із ними спільно над п'ятьма альбомами та створив низку їхніх треків, що прогриміли на весь світ. Зокрема йдеться про знамениту композицію "Bohemian Rhapsody", що з'явилася у 1975 році й відтоді не втрачає популярність серед слухачів.

Згодом у гурті, як згадують у The Hollywood Reporter, зізналися, що Бейкер був дуже суворим у роботі та дисциплінованим, однак "робив це правильно".

Getty Images | Бейкер з музикантами Queen

Зазначається, що Рой Томас Бейкер був доволі впливовим продюсером у 1970-х та 1980-х роках. У той час він працював з відомим американським гуртом The Cars, заснованим у Бостоні у 1976 році, й допоміг їм випустити у світ дебютний альбом.

Getty Images | Рой Томас Бейкер

Серед інших робіт Роя Томаса Бейкера, які знають у різних куточках планети, альбоми Ozzy Osbourne "No Rest for the Wicked", Guns N’ Roses "Chinese Democracy", The Smashing Pumpkins "Zeitgeist" та багато інших.

