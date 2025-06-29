Фанат важкої музики: президента Чехії помітили на концерті легендарного рок-гурту (фото)
Чеський президент Петр Павел є великим фанатом рок-музики, пише місцева преса. У соцмережах з'явилися кадри, як лідер Чехії знаходиться серед фанатів на виступі легендарних AC/DC, які відіграли концерт 26 травня у Празі.
Президента Чехії Петра Павела помітили на концерті легендарної групи AC/DC, які 26 червня відіграли концерт у Празі після повернення вокаліста Браяна Джонсона до своїх обов'язків. Загалом чеський глава держави є великим фанатом важкої музики та не вперше відвідує концерти виконавців цього жанру, пише Radio Prague International.
Журналісти пишуть, що концерт відбувся 26 червня поблизьку чеського аеродрому "Летняни", який є культовим місцем для фанатів рок-музики. Тут постійно виступають всесвітньовідомі виконавці, а цього разу під час шоу AC/DC було присутньо понад 60 тис. глядачів, серед яких і був глава Чехії.
На оприлюднених кадрах у соцмережі можна помітити, що Павел доволі спокійно перебуває серед натовпу та попиває пиво, ймовірно спілкуючись з кимось з людей. Також чехи розміщували на своїх акаунтах світлини, де глава держави знімав гру легендарних австралійців на телефон і повністю був перейнятим тим, що традиційно відбувається на рок-концертах.
Чеські ЗМІ пишуть, що Павел є давнім фанатом важкої музики. Зокрема, чеського президента помічали під час концерту Брюса Спрінгстіна, а також на виступі канадської співачки Аланіс Моріссетт.
Реакція соцмереж
Користувачі в соцмережах доволі позитивно відгукнулися на появу глави Чехії без надмірної охорони та VIP-зони. Також багато хто відмітив, що попри наявну охорону, вона була доволі невелика, а чеський топполітик не боявся спілкуватися зі своїми громадянами.
Найбільше чеські та іноземні юзери вподобали наступні репліки:
- "Коли президент — тупо нормальний чувак, який слухає музику з народом, і це дуже круто";
- "Ось такий глава держави тішить: ані крихти пафосу чи понтів. Став з нами у натовп і слухає, як і всі";
- "Коли президент не в VIP-зоні, а поруч. Респект, пане президенте!";
- "Чехам дуже пощастило з президентом. Мінімум охорони та спілкування з усіма, хто забажає. Чи буде таке колись у США?";
- "Павел — крутий дядько. Військовий, командир, президент, іще й фанат року. Кому що ще треба доводити? У нас дуже класний президент!".
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