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Стиль життя

Лів Тайлер уперше розповіла про те, як дізналася, що фронтмен Aerosmith її батько

Стівен Тайлер діти, Стівен Тайлер, Лів Тайлер, Міа Тайлер, Aerosmith
Фото: Getty Images | Стівен Тайлер і четверо його дітей

Зірка "Володаря перснів" довгий час думала, що її батько — це інший рок-музикант. А про те, що вона донька Стівена Тайлера і має сестру Міа, Лів дізналася тільки на концерті Aerosmith у дитинстві.

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Про це пише Fox News.

Лів Тайлер дізналася, що Стівен Тайлер — її біологічний батько у найбільш рок-зірковий спосіб. У дитинстві Лів вважала, що її батьком був колега-музикант Тодд Рандгрен, але Стівен Тайлер став приходити в гості, коли їй було близько восьми років. Її мати, група Бібі Б'юелл, зрештою відвела її на концерт Aerosmith, де Лів зібрала все воєдино.

Лів Тайлер і Стівен Тайлер

Лів познайомилася зі своєю сестрою Мією на тому ж концерті, і вони згадували цей момент під час подкасту Кейт і Олівера Гадсон "Sibling Revelry".

"Я пам'ятаю, тому що за лаштунками не було дітей. Тож ми з нею просто грали того вечора. І ми були в цій VIP-зоні, займалися своїми восьми- і дев'ятирічними справами, і тут підійшла ця фанатка і сказала: "О, боже, ви, дівчатка, такі милі. Ви що, сестри?". Ми сказали "Так!" і прикинулися сестрами", — розповіла Міа.

Маленька Лів Тайлер зі своєю матір'ю Бібі Б'юелл

Лів згадала, як помітила Мію, яка виглядала точнісінько як вона. Вона запитала матір про свого двійника і Б'юелл зізналася.

"Я подивилася на маму, і вона просто почала плакати. Мама ридала, а я думала: "Стівен — мій батько?". Вона посадила мене на лавку і розповіла мені всю історію. Це був прекрасний момент щирості", — згадала Лів.

Дівчаток познайомили офіційно, а потім і мама Мії, модель Сиринда Фокс розповіла їй про сестру і батька.

Однак сім'ї не говорили відкрито про цей зв'язок до набагато пізнішого часу.

У той час Бібі Б'юелл зустрічалася з музикантом Тоддом Рандгреном, якого Лів вважала своїм батьком, але роман закінчився швидко.

Лів Тайлер і Тодд Рандгрен

"Потім раптово з'явився Стівен, і ми зробили тест на батьківство, і він виявився позитивним, і тому ми переїхали в Нью-Йорк. Думаю, мені було 11 або 12 років", — Лів розповіла, що їм дозволили обговорювати те, що Стівен Тайлер є її біологічним батьком, тільки після позитивного тесту на батьківство.

У Стівена Тайлера четверо дітей — Челсі, Міа, Лів і Тадж. Лів Тайлер народилася до одруження рокера з Сириндою Фокс, а Міа з'явилася на світ через 18 місяців після Лів. У Сиринди Фокс також був короткий роман із Девідом Бові, від якого вона зробила аборт.

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Стівен Тайлер і четверо його дітей: Челсі, Міа, Лів і Тадж
Фото: Getty Images

Після розлучення із Сириндою Фокс Стівен Тайлер одружився з Терезою Баррік 1988 року. У 1989 році у них народилася дочка Челсі. У 1991 році у Баррік і Тайлера народився син Тадж, але 2005 року вони розлучилися.

Нагадаємо, раніше Лів Тайлер опублікувала рідкісні фото двох зі своїх трьох дітей.