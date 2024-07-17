Актриса Лів Тайлер поділилася рідкісними знімками своїх дітей (фото)

Дочка фронтмена гурту Aerosmith Стіва Тайлера є матір'ю трьох дітей. Лів і Дейв Гарнер, батько дочки і молодшого сина, зустрічалися сім років, були заручені, але так і не одружилися.

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Американська акторка Лів Тайлер надала шанувальникам рідкісну можливість побачити двох зі своїх трьох дітей у милих постах, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дочка фронтмена гурту Aerosmith Стівена Тайлера, 47-річна Лів поділилася знімками своєї 8-річної доньки Лули Роуз і 19-річного сина Майло. Майло її старша дитина від колишнього чоловіка Роя Ленгдона. В одному пості хлопець гуляє лісом, несучи на плечах свою молодшу сестру.

В іншому — розміщена фотографія Лули Роуз у день її восьмого дня народження з підписом: "Лулі Роуз 8 липня виповнилося 8 років (народилася о 20:48). З днем народження, наш дорогоцінний ангел. Ти — найяскравіше світло".

Стосунки Лів із батьком дівчинки Дейвом Гарднером закінчилися 2021 року після семи років цивільного шлюбу, пара "жила окремими життями". Він пішов від зірки Hollyoaks до британської моделі Джесіки Кларк. Після розриву Лів повернулася в Лос-Анджелес, а Дейв залишився в Лондоні.

Відомо, що Дейв — спортивний агент. Він є найкращим другом знаменитого футболіста Девіда Бекхема. Однак Вікторія Бекхем його явно недолюблює, оскільки він часто запрошував її чоловіка на шикарні вечірки без неї.

Раніше Фокус писав, що Лів Тайлер пройшла червоною доріжкою Венеціанського кінофестивалю.