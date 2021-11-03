Лів Тайлер розлучилася з батьком своїх дітей після семи років стосунків

Лів і Дейв Гарнер зустрічалися сім років і були заручені

44-річна актриса Лів Тайлер і 45-річний спортивний агент і найкращий друг Девіда Бекхема Дейв Гарднер розлучилися після семи років стосунків. Про це пише The Sun.

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Лів, дочка знаменитого рок-музиканта Стіва Тайлера, і Дейв розлучилися ще в березні, але, будучи людьми потайливими, не афішували свій розрив.

Інсайдери зазначили, що Лів і Дейв залишилися друзями, тим більше, що в них двоє спільних дітей — син Сейлор Джин Гарднер (нар. 11 лютого 2015) та дочка Лула Роуз Гарднер (нар. 8 липня 2016). Вони навіть відпочивали разом цього літа.

[ + – ] Лів Тайлер і Дейв Гарнер із дітьми Фото: Instagram misslivalittle

Пара прожила разом сім років, і вони навіть були заручені, але згодом віддалилися одне від одного.

"Дейв і Лів провели першу ізоляцію разом, і вони чудова команда як батьки, але, на жаль, вони віддалилися одне від одного і стали жити кожен сам по собі. Обидва хотіли зосередитися на своїй кар'єрі. Вона займалася акторською діяльністю та продюсуванням, а Дейв був зайнятий бізнесом і працював над футбольним проектом Девіда Бекхема в Маямі".

Лів Тайлер розповідала, що ніколи не прагнула заміж, і її цілком влаштовував статус нареченої.

Зараз вона повернулася до Лос-Анджелеса, тоді як її вже колишній бойфренд залишився в Лондоні.

[ + – ] Лів Тайлер і Дейв Гарнер Фото: Instagram misslivalittle

Раніше вона вже була одружена. Модель і актриса у 1995 році зустрічалася з актором Хоакіном Феніксом. У 1998 році вона почала зустрічатися з музикантом Ройстоном Ленгдоном, басистом рок-гурту Spacehog.

Вони побралися в лютому 2001 року й одружилися в Барбадосі 25 березня 2003 року. Через рік у них народився син, якого назвали Майло. Пара розлучилася у 2008 році.

Дейв раніше був одружений із Давінією Тейлор. Він найкращий друг Девіда Бекхема і навіть купив собі маєток біля будинку футболіста в Котсуолді, Великобританія.