Лив Тайлер рассталась с отцом своих детей после семи лет отношений

Лив и Дэйв Гарнер встречались семь лет и были обручены

44-летняя актриса Лив Тайлер и 45-летний спортивный агент и лучший друг Дэвида Бекхэма Дэйв Гарднер расстались после семи лет отношений. Об этом пишет The Sun.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Лив, дочь знаменитого рок-музыканта Стива Тайлера, и Дэйв расстались еще в марте, но, будучи людьми скрытными, не афишировали свой разрыв.

Инсайдеры отметили, что Лив и Дэйв остались друзьями, тем более, что у них двое общих детей — сын Сейлор Джин Гарднер (род. 11 февраля 2015) и дочь Лула Роуз Гарднер (род. 8 июля 2016). Они даже отдыхали вместе этим летом.

[ + – ] Лив Тайлер и Дэйв Гарнер с детьми Фото: Instagram misslivalittle

Пара прожила вместе семь лет и они даже были обручены, но со временем отдалились друг от друга.

"Дэйв и Лив провели первую изоляцию вместе, и они прекрасная команда как родители, но, к сожалению, они отдалились друг от друга и стали жить каждый сам по себе. Оба хотели сосредоточиться на своей карьере. Она занималась актерской деятельностью и продюсированием, а Дэйв был занят бизнесом и работал над футбольным проектом Дэвида Бекхэма в Майами. Они официально расстались еще в марте, но держали это в секрете, чтобы свести к минимуму ажиотаж и убедиться, что с их детьми все в порядке", — рассказал источник, близкий к паре.

Лив Тайлер рассказывала, что никогда не стремилась замуж и ее вполне устраивал статус невесты.

Сейчас она вернулась в Лос-Анджелес, тогда как ее уже бывший бойфренд остался в Лондоне.

[ + – ] Лив Тайлер и Дэйв Гарнер Фото: Instagram misslivalittle

Ранее она уже была замужем. Модель и актриса в 1995 году встречалась с актером Хоакином Фениксом. В 1998 году она начала встречаться с музыкантом Ройстоном Лэнгдоном, басистом рок-группы Spacehog.

Они обручились в феврале 2001 года и поженились в Барбадосе 25 марта 2003 года. Через год у них родился сын, названный Майло. Пара рассталась в 2008 году.

Дэйв ранее был женат на Давинии Тэйлор. Он лучший друг Дэвида Бекхэма и даже купил себе имение рядом с домом футболиста в Котсуолде, Великобритания.