Актриса Лив Тайлер поделилась редкими снимками своих детей (фото)

Дочь фронтмена группы Aerosmith Стива Тайлера является матерью троих детей. Лив и Дэйв Гарнер, отец дочери и младшего сына, встречались семь лет, были обручены, но так и не поженились.

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Американская актриса Лив Тайлер предоставила поклонникам редкую возможность увидеть двоих из своих троих детей в милых постах, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

Дочь фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера, 47-летняя Лив поделилась снимками своей 8-летней дочери Лулы Роуз и 19-летнего сына Майло. Майло ее старший ребенок от бывшего мужа Роя Лэнгдона. В одном посте парень гуляет по лесу, неся на плечах свою младшую сестру.

В другом — размещена фотография Лулы Роуз в день ее восьмого дня рождения с подписью: "Луле Роуз 8 июля исполнилось 8 лет (родилась в 20:48). С днем ​​рождения, наш драгоценный ангел. Ты — самый яркий свет".

Отношения Лив с отцом девочки Дэйвом Гарднером закончились в 2021 году после семи лет гражданского брака, пара "жила отдельными жизнями". Он ушел от звезды Hollyoaks к британской модели Джессике Кларк. После разрыва Лив вернулась в Лос-Анджелес, а Дэйв остался в Лондоне.

Известно, что Дэйв — спортивный агент. Он является лучшим другом знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма. Однако Виктория Бекхэм его явно недолюбливает поскольку он часто приглашал ее мужа на шикарные вечеринки без нее.

Ранее Фокус писал, что Лив Тайлер прошла по красной дорожке Венецианского кинофестиваля.