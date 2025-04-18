Лив Тайлер впервые рассказала о том, как узнала, что фронтмен Aerosmith ее отец

Звезда "Властелина колец" долгое время думала, что ее отец – это другой рок-музыкант. А о том, что она дочь Стивена Тайлера и у нее есть сестра Миа, Лив узнала только на концерте Aerosmith в детстве.

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Об этом пишет Fox News.

Лив Тайлер узнала, что Стивен Тайлер — ее биологический отец самым рок-звездным образом. В детстве Лив считала, что ее отцом был коллега-музыкант Тодд Рандгрен, но Стивен Тайлер стал приходить в гости, когда ей было около восьми лет. Ее мать, группи Биби Бьюэлл, в конце концов отвела ее на концерт Aerosmith, где Лив собрала все воедино.

Лив Тайлер и Стивен Тайлер

Лив познакомилась со своей сестрой Мией на том же концерте, и они вспоминали этот момент во время подкаста Кейт и Оливера Хадсон "Sibling Revelry".

"Я помню, потому что за кулисами не было детей. Так что мы с ней просто играли в тот вечер. И мы были в этой VIP-зоне, занимались своими восьми- и девятилетними делами, и тут подошла эта фанатка и сказала: "О, боже, вы, девочки, такие милые. Вы что, сестры?". Мы сказали "Да!" и притворились сестрами", — рассказала Миа.

Маленькая Лив Тайлер со своей матерью Биби Бьюэлл

Лив вспомнила, как заметила Мию, которая выглядела точь-в-точь как она. Она спросила мать о своем двойнике и Бьюэлл призналась.

"Я посмотрела на маму, и она просто начала плакать. Мама рыдала, а я думала: "Стивен — мой отец?". Она усадила меня на скамейку и рассказала мне всю историю. Это был прекрасный момент искренности", — вспомнила Лив.

Девочек познакомили официально, а потом и мама Мии, модель Сиринда Фокс рассказала ей о сестре и отце.

Однако семьи не говорили открыто об этой связи до гораздо более позднего времени.

В то время Биби Бьюэлл встречалась с музыкантом Тоддом Рандгреном, которого Лив считала своим отцом, но роман закончился быстро.

Лив Тайлер и Тодд Рандгрен

"Потом внезапно появился Стивен, и мы сделали тест на отцовство, и он оказался положительным, и поэтому мы переехали в Нью-Йорк. Думаю, мне было 11 или 12 лет", — Лив рассказала, что им разрешили обсуждать то, что Стивен Тайлер является ее биологическим отцом, только после положительного теста на отцовство.

У Стивена Тайлера четверо детей – Челси, Миа, Лив и Тадж. Лив Тайлер родилась до женитьбы рокера на Сиринде Фокс и Миа появилась на свет через 18 месяцев после Лив. У Сиринды Фокс также был короткий роман с Дэвидом Боуи, от которого она сделала аборт.

Стивен Тайлер и четверо его детей: Челси, Миа, Лив и Тадж Фото: Getty Images

После развода с Сириндой Фокс Стивен Тайлер женился на Терезе Баррик в 1988 году. В 1989 году у них родилась дочь Челси. В 1991 году у Баррик и Тайлера родился сын Тадж, но в 2005 году они расстались.

Напомним, ранее Лив Тайлер опубликовала редкие фото двоих из своих троих детей.