"Моя леді": Джейсон Момоа розповів про нові стосунки

Про роман пари стало відомо наприкінці весни 2024 року. До цього актор тривалий час перебував у стосунках з Лізою Боне.

44-річний американський актор Джейсон Момоа розповів про свою нову дівчину Адрію Архону, 32. Про це пише ET.

"Аквамен" зізнався, що його кохана любить кататися з ним на мотоциклі.

"Моя леді любить кататися. Будь-який привід для нових обіймів", — пожартував Джейсон, маючи на увазі обійми, коли Архона їде позаду нього.

Джейсон Момоа в Японії

"Я просто весь час їжджу. Я подорожую скрізь і беру із собою байк, куди завгодно", — сказав він на прем’єрі фільму "Байкери", у якому знялися Остін Батлер, Джоді Комер, Том Гарді та інші.

"Це просто збігається з моєю ДНК", — додав Джейсон Момоа.

Момоа та Архона оприлюднили свій роман у травні 2024 року після поїздки до Японії. "Аквамен" написав, що він був вдячний за можливість поділитися "ще однією дивовижною пригодою з mi amor", маючи на увазі кохану.

Андріа Архона

Це перші серйозні стосунки Джейсона після розлучення з Лізою Боне. Попри ймовірну дату розставання наприкінці 2020 року, тільки в січні 2022 року акторська пара оголосила про своє розставання.

"Ми всі відчули тиск і зміни в ці трансформаційні часи, коли розгортається революція. І наша сім'я не є винятком — вона відчуває і зростає внаслідок сейсмічних зрушень, що відбуваються", — заявили Боне та Момоа.

Ліза Боне та Джейсон Момоа Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ленні Кравіц та Джейсон Момоа дружать після розлучення Лізи Боне з "Акваменом".

Також Фокус писав про дітей Джейсона Момоа.