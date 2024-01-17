Джейсон Момоа дружить з Ленні Кравіцем після розлучення з Лізою Боне

Знаменитості одружилися у 2017 році, оголосивши в січні 2022, що вони розлучаються. Від зіркового союзу підростають двоє дітей.

Related video

44-річний американський актор Джейсон Момоа насолоджується "доброю дружбою" з 59-річним Ленні Кравіцем після його розриву з їхньою спільною колишньою дружиною Лізою Боне, 56. Про це пише Us Weekly.

Акторка офіційно подала на розлучення з Момоа на початку 2024, і за кілька днів було досягнуто угоди, приблизно через два роки після того, як пара оголосила про розлучення.

Пізніше Джейсон пішов на вечірку, де він "довго спілкувався" з Ленні.

"Вони багато сміялися і жартували. Вони обійнялися, коли вперше побачили один одного, і було очевидно, що в них справді хороші стосунки", – розповідає інсайдер.

Важливо

Джейсон Момоа вийшов на червону доріжку з дітьми-підлітками (фото)

Джерело додало, що зірка "Аквамена" "добре провів час, спілкуючись" на вечірці, де він, здається, був "у чудовому настрої" після закінчення шлюбу.

Ленні Кравіц та Ліза Боне були одружені з 1987 по 1993 рік, у цей час у подружжя народилася дочка Зої Кравіц, яка наразі заручена з актором Ченнінгом Татумом.

Зої Кравіц з батьком Фото: Instagram zoeisabellakravitz

Тим часом Джейсон Момоа почав зустрічатися з Лізою Боне у 2005 році, і в наступні роки вони стали батьками двох спільних дітей — Лоли, 16 років, і Накоа-Вольфа, 15 років.

Знаменитості одружилися у 2017 році, оголосивши менше ніж через п’ять років, у січні 2022 року, що вони "розлучаються".

Ліза Боне та Джейсон Момоа Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джейсон Момоа та Ліза Боне офіційно розлучилися.

Також Фокус писав про ставлення Джейсона Момоа до заручин Зої Кравіц.