Дружина Джейсона Момоа офіційно подала документи на розлучення з ним

Після двох років роздумів Ліза Боне вирішила розірвати шлюб. Вона сподівається врегулювати з Джейсоном питання опіки над дітьми та фінансові моменти.

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56-річна актриса Ліза Боне офіційно подала документи на розлучення з 44-річним колегою Джейсоном Момоа, повідомляє TMZ. Це сталося через два роки після того, як стало відомо про кризу в шлюбі.

За інформацією видання, Боне і Момоа розлучилися в жовтні 2020 року, тобто всього через два місяці після того, як він влаштував шоу, відновлюючи "Мустанг" 1965 року — її першу машину — як подарунок їй.

Незважаючи на передбачувану дату розставання наприкінці 2020 року, тільки в січні 2022 року акторська пара оголосила про свій розрив.

Повідомляється, що без п'яти хвилин колишнє подружжя сподівається розділити спільну фізичну і юридичну опіку над своїми двома дітьми, 16-річною Лолою і 15-річним Накоа-Вольфом. Боне також вказала у своїх документах, що не вимагає від Момоа аліментів, як і йому не потрібні виплати від неї.

Джейсон Момоа з дочкою Лолою і сином Накоа-Вольфом Фото: Instagram prideofgypsies

У заяві акторка написала, що розділ їхніх активів і власності "узгоджено між сторонами", припускаючи, що у них може бути шлюбний договір, який регулює розірвання їхнього шлюбу.

Інформація про розставання однієї з найміцніших пар Голлівуду дуже засмутила фанатів. Момоа неодноразово зізнався, що Ліза була його коханням з дитинства і з першого погляду. Вони познайомилися 2005-го, а вже за два роки у них народилася донька Лола. Ще через рік у родині з'явився син Накоа-Вольф.

Майже через 10 років після першої зустрічі Ліза з'явилася з Джейсоном у фільмі "Дорога в Палому", сценаристом, режисером і продюсером якого вона стала.

У 2017 році закохані офіційно одружилися на таємній церемонії в Топанзі, штат Каліфорнія. За словами Момоа, скромне весілля було всього лише формальністю.

Джейсон Момоа і Ліза Боне Фото: Getty Images

"Знаєте що, я одружений зі своєю дружиною вже 12 років. Це просто збори наших родин і святкування нашого кохання", — говорив він у 2017 році.

Джейсон зумів потоваришувати з колишнім чоловіком Лізи Ленні Кравіцем, батьком її доньки Зої. Навіть після того, як було оголошено про розірвання шлюбу, Момоа підтримував дружні стосунки з рок-зіркою.

Раніше Фокус писав, що Джейсон Момоа неймовірно радий заручинам своєї падчерки Зої Кравіц і Ченнінга Татума.