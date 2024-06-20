"Моя леди": Джейсон Момоа рассказал о новых отношениях

О романе пары стало известно в конце весны 2024 года. До этого актер длительное время находился в отношениях с Лизой Боне.

44-летний американский актер Джейсон Момоа рассказал о своей новой девушке Адрии Архоне, 32. Об этом пишет ET.

"Аквамен" признался, что его возлюбленная любит кататься с ним на мотоцикле.

"Моя леди любит кататься. Любой повод для новых объятий", — пошутил Джейсон, имея в виду объятия, когда Архона едет позади него.

Джейсон Момоа в Японии

"Я просто все время езжу. Я путешествую везде и беру с собой байк, куда угодно", — сказал он на премьере фильма "Байкеры", в котором снялись Остин Батлер, Джоди Комер, Том Харди и другие.

"Это просто совпадает с моей ДНК", — добавил Джейсон Момоа.

Момоа и Архона обнародовали свой роман в мае 2024 года после поездки в Японию. "Аквамен" написал, что он был благодарен за возможность поделиться "еще одним удивительным приключением с mi amor", имея в виду возлюбленную.

Андриа Архона

Это первые серьезные отношения Джейсона после развода с Лизой Боне. Несмотря на вероятную дату расставания в конце 2020 года, только в январе 2022 года актерская пара объявила о своем решении.

"Мы все почувствовали давление и изменения в эти трансформационные времена, когда разворачивается революция. И наша семья не является исключением — она чувствует и растет в результате происходящих сейсмических сдвигов", — заявили Боне и Момоа.

Лиза Боне и Джейсон Момоа Фото: Getty Images

Напомним, Ленни Кравиц и Джейсон Момоа дружат после развода Лизы Боне с "Акваменом".

Также Фокус писал о детях Джейсона Момоа.