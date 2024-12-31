Більше не Аквамен: Джейсон Момоа повернеться на екрани в новій ролі

За словами Момоа, він завжди захоплювався Лобо, персонажем коміксів, якого ніяк не можна назвати позитивним. Актор стверджує, що це ідеальна роль для нього.

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45-річний американський актор Джейсон Момоа повертається в Розширений всесвіт DC у новій ролі. Зірка, яка зіграла Артура Каррі в "Аквамені", тепер виконає роль антигероя Лобо у фільмі "Супергьорл: Жінка майбутнього", повідомляє Variety.

Режисером чергової картини про супергероїв став Крейг Гіллеспі, а сценарій за мотивами коміксів DC Тома Кінга і Білкіс Евелі написала Ана Ногейра ("Щоденники вампіра").

Фільм стане другим у перезавантаженому всесвіті DC Джеймса Ганна і Пітера Сафрана після довгоочікуваного "Супермена" з Девідом Коренсветом. Головну роль, Кару Зор-Ел, у ньому зіграє актриса "Дому дракона" Міллі Елкок. До касту також увійшли Маттіас Шонартс у ролі лиходія Крема з Жовтого пагорба та Ів Рідлі в ролі Руті Мері Нолле.

Хто такий Лобо?

Подробиці сюжету тримають у секреті, але Ганн натякнув, що "Жінка майбутнього" "набагато більш хардкорна", ніж попередні версії персонажа, яка є кузиною Супермена.

"Ми бачимо різницю між Суперменом, якого відправили на Землю і виховували люблячі батьки змалечку, і Супердівчиною, яка зростала на кам'яному уламку Криптона і спостерігала, як усі навколо неї помирають та гинуть жахливими способами протягом перших 14 років свого життя", – наголосив він.

Момоа підтвердив новину про кастинг в Instagram, поділившись цитатою з інтерв'ю з Fandango під час престуру "Аквамена 2", де розповів про свій давній фандом персонажа — аніферо, відомого своєю жорстокою і нешанобливою особистістю.

"Я колекціоную комікси, і я більше не роблю цього, але він завжди був моїм улюбленцем, і я завжди хотів зіграти Лобо, тому що я такий: "Алло? Це ідеальна роль. Я маю на увазі, послухайте. Якщо вони зателефонують і попросять мене зіграти його, це буде чорт забирай, так. Я не отримував такого дзвінка, тому я не хочу публікувати жодних фейкових новин, але якщо вони коли-небудь зателефонують мені і попросять зіграти або запросять на прослуховування, я там", – говорив він.

Пост актор підписав коротко, але красномовно: "Вони подзвонили".

Початок зйомок супергеройського бойовика стартує з 13 січня, а приблизною датою прем'єри називають 26 червня 2026 року.

Раніше Фокус писав, що Джейсон Момоа опублікував відео в гавайському "мало" і засвітив свої сідниці.