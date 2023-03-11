Джейсон Момоа опублікував відео в гавайському "мало" та засвітив свої сідниці

Джейсон Момоа безперечно задоволений своїм тілом, продемонструвавши шанувальникам мускулисті сідниці.

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43-річний американський актор Джейсон Момоа поділився у своєму Instagram-акаунті гарячим відео, одягнувши своє традиційне гавайське "мало". Про це пише Daily Mail.

Одяг являє собою пов'язку на стегнах, яку гавайські чоловіки носять для урочистих випадків, зазвичай зроблену з внутрішньої кори паперового тутового дерева.

Джейсон опублікував відео, щоб прорекламувати лінію одягу під назвою So iLL.

Поряд із низом, що оголює сідниці, зірка "Аквамена" одягнув відповідну комбінацію лавандової футболки та сандаль. На футболці був такий самий візерунок, як татуювання племені на його лівому передпліччі.

Джейсон грайливо похитував плечима, демонструючи свою мускулисту статуру. Свої каштанові локони він заплів у косу ірокез.

"Футболки в тон взуття. 😆 Футболки Unity Purple та Yaya Lavender Nakoa + Kanakas ЖИВИ", — підписав Момоа пікантний кліп.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Джейсон Момоа епатував публіку, роздягнувшись на телешоу Джиммі Кіммела і продемонструвавши традиційний гавайський одяг.

"Насправді я більше не люблю носити одяг. Я ношу "мало" щодня, я ношу його постійно", — заявив тоді Момоа.

Також Фокус писав, що Джейсон Момоа "усиновив" дику свиню.