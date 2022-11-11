Джейсон Момоа "всиновив" дику свиню (відео)

Актор назвав її Манапуа на честь популярної гавайської страви.

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43-річний американський актор Джейсон Момоа "усиновив" дике порося. Про це він повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Зірка фільму "Аквамен" розповів, що забрав дику свиню після зустрічі з нею на зйомках свого нового проєкту для Netflix "Країна сну".

Любитель тварин, як він себе назвав, не міг не взяти свиню до себе додому, зізнавшись фанатам, що звузив можливі назви до двох варіантів: Лау Лау та Манапуа — обидві популярні гавайські страви, які часто містять свинину.

"Ось чому я не можу працювати з тваринами. Я хочу забрати їх додому. Дикий і здичавілий, як його тато", — написав він в Instagram разом із відео, на якому актор і свиня, яку він остаточно назвав Манапуа.

У ролику Момоа запитав Манапуа, чи хоче він стати його колегою на прем'єрі "Країни сну".

"Ми можемо пофарбувати тобі нігті в рожевий колір і надягнути тобі маленький циліндр", — сказав актор свині.

[ + – ] Джейсон Момоа та його новий друг

Раніше зірка серіалу "Гра престолів" відверто говорив про свою любов до тварин, розповівши телеведучій Еллен Дедженерес у 2019, що він ділить віслюка, двох "напіввовків", кулястого пітона та собаку зі своєю колишньою дружиною Лізою Боне.

Нагадаємо, Джейсон Момоа прийшов на токшоу з голим задом.

Також Фокус писав про 90-річний суперкар Джейсона Момоа за 10 мільйонів доларів.