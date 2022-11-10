Джейсон Момоа прийшов на ток-шоу із голим задом

І повідомив ведучому Джиммі Кіммелу, що йому "не подобається носити одяг"

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Джейсон Момоа знову епатував публіку, роздягнувшись на телешоу Джиммі Кіммела і продемонструвавши традиційний гавайський одяг "мало", що повністю оголює зад. Відео з'явилося на каналі Кіммела.

Джиммі Кіммел якраз розпитував 43-річного уродженця Гонолулу, який виріс в Айові, про схожий на стрінги одяг, який він носив під час глибоководної риболовлі на тунця аку, також відомого як смугастий тунець, 23 жовтня.

[ + – ] Джейсон Момоа на риболовлі Фото: Instagram prideofgypsies

Джейсон Момоа повідомив, що його "стрінги" насправді — це традиційний гавайський одяг, який називається "мало".

Він пояснив, що зараз працює над серіалом Apple під назвою "Військовий начальник". Події відбуваються на Гаваях у 1780-х, тому він постійно носить національний одяг, щоб увійти в роль і тому що це зручно. Момоа навіть сказав, що через малу кількість вбрання встиг засмагнути "скрізь".

[ + – ] Джейсон Момоа на шоу Джиммі Кіммела

"Насправді я більше не люблю носити одяг. Я ношу "мало" щодня, я ношу його постійно", — заявив Момоа і продемонстрував це наочно, знявши із себе весь одяг крім "мало", про який і йшлося. До речі, на шоу він прийшов у фіолетовій шовковій піжамі й оксамитовому сюртуку зі свого останнього фільму.

Кіммел розсміявся і почав показово обмахуватись віялом. Він навіть пожартував, що ніколи не почувався "Денні ДеВіто більше, ніж у цей момент", натякаючи на зріст Джейсона — 1,93 см.

Момоа брав участь у ток-шоу Кіммела на ABC, рекламуючи свою роль ексцентричного злочинця Фліпа у фантастичному фільмі Френсіса Лоуренса "Країна сну", який виходить 18 листопада на Netflix.

Фільм заснований на коміксі "Маленький Немо в Країні снів" Вінзора Маккея 1905 року. І, як з'ясувалося, це перша комедія у кар'єрі Момоа.

"Я ніколи не знімався в комедії, то це мій дебют. Страшно сказати, але це моя перша комедія за 23 роки роботи в кіно", — зізнався Момоа.

Двоє дітей Джейсона — дочка Лола Іолані та син Нак уже переглянули "Країну Снів" і залишилися задоволені, розповів актор.