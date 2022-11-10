Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Джейсон Момоа прийшов на ток-шоу із голим задом

джейсон момоа, джиммі кіммел, стрінги, голий зад
Фото: Скріншот | Джейсон Момоа на шоу Джиммі Кіммела

І повідомив ведучому Джиммі Кіммелу, що йому "не подобається носити одяг"

Related video

Джейсон Момоа знову епатував публіку, роздягнувшись на телешоу Джиммі Кіммела і продемонструвавши традиційний гавайський одяг "мало", що повністю оголює зад. Відео з'явилося на каналі Кіммела.

Джиммі Кіммел якраз розпитував 43-річного уродженця Гонолулу, який виріс в Айові, про схожий на стрінги одяг, який він носив під час глибоководної риболовлі на тунця аку, також відомого як смугастий тунець, 23 жовтня.

джейсон момоа, джиммі кіммел, стрінги, голий зад Fullscreen
Джейсон Момоа на риболовлі
Фото: Instagram prideofgypsies

Джейсон Момоа повідомив, що його "стрінги" насправді — це традиційний гавайський одяг, який називається "мало".

Він пояснив, що зараз працює над серіалом Apple під назвою "Військовий начальник". Події відбуваються на Гаваях у 1780-х, тому він постійно носить національний одяг, щоб увійти в роль і тому що це зручно. Момоа навіть сказав, що через малу кількість вбрання встиг засмагнути "скрізь".

Джейсон Момоа на шоу Джиммі Кіммела

"Насправді я більше не люблю носити одяг. Я ношу "мало" щодня, я ношу його постійно", — заявив Момоа і продемонстрував це наочно, знявши із себе весь одяг крім "мало", про який і йшлося. До речі, на шоу він прийшов у фіолетовій шовковій піжамі й оксамитовому сюртуку зі свого останнього фільму.

Кіммел розсміявся і почав показово обмахуватись віялом. Він навіть пожартував, що ніколи не почувався "Денні ДеВіто більше, ніж у цей момент", натякаючи на зріст Джейсона — 1,93 см.

Момоа брав участь у ток-шоу Кіммела на ABC, рекламуючи свою роль ексцентричного злочинця Фліпа у фантастичному фільмі Френсіса Лоуренса "Країна сну", який виходить 18 листопада на Netflix.

Фільм заснований на коміксі "Маленький Немо в Країні снів" Вінзора Маккея 1905 року. І, як з'ясувалося, це перша комедія у кар'єрі Момоа.

"Я ніколи не знімався в комедії, то це мій дебют. Страшно сказати, але це моя перша комедія за 23 роки роботи в кіно", — зізнався Момоа.

Двоє дітей Джейсона — дочка Лола Іолані та син Нак уже переглянули "Країну Снів" і залишилися задоволені, розповів актор.