Джейсон Момоа вирушив на рибальство у традиційних гавайських стрингах

Актор, відомий за роллю "Аквамена" показав, як ловив смугастого тунця біля узбережжя рідних Гаваїв.

Related video

Джейсон Момоа опублікував дуже відверте відео та фото в Instagram, похвалившись уловом смугастого тунця. Виявилося, що на риболовлю актор вирушив у традиційній гавайській пов'язці на стегнах.

43-річна зірка фільму "Аквамена", був одягнений тільки в традиційну пов'язку на стегнах, що нагадує бежеві стрінги, коли займався ловлею смугастого тунця, якого також називають "аку".

[ + – ] Джейсон Момоа на риболовлі Фото: Instagram prideofgypsies [ + – ] Джейсон Момоа на риболовлі Фото: Instagram prideofgypsies

Витягнувши рибу, Момоа зробив з другом фото на згадку.

[ + – ] Джейсон Момоа з другом на риболовлі Фото: Instagram prideofgypsies

Він зазначив, що вихідні на яхті стали приємним сюрпризом, бо зараз він зайнятий на зйомках. Він тільки недавно закінчив зйомки у фантастичному серіалі "Сліпота", також незабаром на екрани вийдуть його нові фільми "Країна сну" та "Останнє полювання".

Ширяться чутки, що незабаром Момоа візьметься ще за два нові проєкти. Одним з них є Minecraft, фільм, заснований на однойменній популярній відеогрі. А інший, "Скелелаз", розповість історію про альпініста, який вплутається в історію з грабіжниками, які намагаються повернути вкрадені гроші. Припускають, що це буде ремейк класичного бойовика із Сильвестром Сталлоне, який вийшов у 1993 році.

Нагадаємо, раніше Джейсон Момоа змінив зачіску, вибривши частину голови, і зробив нове татуювання у вигляді зубів акули, яке повторює малюнок на його руці і вже стало фірмовим знаком одягу та аксесуарів, що виходять під його брендом.