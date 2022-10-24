Джейсон Момоа отправился на рыбалку в традиционных гавайских стрингах

Актер, известный по роли "Аквамена" показал, как ловил полосатого тунца у побережья родных Гавайев.

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Джейсон Момоа опубликовал очень откровенное видео и фото в Instagram, похваставшись уловом полосатого тунца. Оказалось, что на рыбалку актер отправился в традиционной гавайской набедренной повязке.

43-летняя звезда фильма "Аквамена", был одет только в традиционную набедренную повязку, напоминающую бежевые стринги, когда занимался ловлей полосатого тунца, также называемого "аку".

[ + – ] Джейсон Момоа на рыбалке Фото: Instagram prideofgypsies [ + – ] Джейсон Момоа на рыбалке Фото: Instagram prideofgypsies

Вытащив рыбу, Момоа сделал с другом фото на память.

[ + – ] Джейсон Момоа с другом на рыбалке Фото: Instagram prideofgypsies

Он отметил, что выходные на яхте стали приятным сюрпризом, потому что сейчас он занят на съемках. Он только недавно закончил съемки в фантастическом сериале "Видеть", также скоро на экраны выйдут его новые фильмы "Страна сна" и "Последняя охота".

Ходят слухи, что вскоре Момоа возьмется еще за два новых проекта. Одним из них является Minecraft, фильм, основанный на одноименной популярной видеоигре. А второй, "Скалолаз", расскажет историю об альпинисте, который ввяжется в историю с грабителями, которые пытаются вернуть украденные деньги. Не исключено, что это будет ремейк классического боевика с Сильвестром Сталлоне, который вышел в 1993 году.

Напомним, ранее Джейсон Момоа сменил прическу, выбрив часть головы, и сделал новую татуировку в виде зубов акулы, которая повторяет рисунок на его руке и уже стала фирменным знаком одежды и аксессуаров, которые выходят под его брендом.