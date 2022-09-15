Джейсон Момоа сделал тату на голове (видео)

Татуировка подчеркивает гавайские корни актера.

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43-летний американский актер Джейсон Момоа, больше всего прославившийся своей ролью в супергеройском фильме "Аквамен", похвастался перед своими 17 млн подписчиков новой татуировкой, которую он сделал на голове. Как известно, предварительно актер сбрил часть волос ради защиты планеты.

На видео, опубликованном в Instagram, актер направляется к самолету. На нем – белая майка, серые брюки, а на голове – котелок. В руках он держит алюминиевую банку с водой производства собственной компании.

"Гавайские авиалинии — гордимся тем, что они гавайцы, гордимся тем, что летают на Гавайских авиалиниях, и самое приятное то, что они, наконец, снова отправляются в Новую Зеландию; прошло около двух лет с тех пор, как они смогли полететь из-за COVID. Гавайские авиалинии, я люблю вас за это, и у меня есть для вас кое-что особенное", – говорит уроженец Гонолулу (Гавайи), после чего он снял шляпу, чтобы продемонстрировать племенной узор, который вытатуировал на левой стороне головы.

"Главнокомандующий идет, детка!" – добавил он.

Представитель актера рассказал журналистам, что татуировка на голове и шее Джейсона – "огромная работа, она связана с его гавайскими корнями и культурой".

Напомним, как выглядел Момоа в 1999 году, когда начинал свою карьеру в Голливуде.