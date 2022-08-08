Вечный красавчик: как выглядел звезда "Аквамена" Джейсон Момоа в 1999 году

Момоа не любит вспоминать о своем участии в этом сериале.

Пока мир с нетерпением ожидает выхода второй части приключений Аквамена, в Сети вспомнили, как выглядел 42-летняя звезда супергеройского боевика в далеком 1999 году, когда снимался в сериале "Спасатели Малибу". 20-летний начинающий актер сыграл спасателя Джейсона Иоана с телом Апполона, и в юном гладковыбритом коротковолосом красавце сложно узнать брутального Момоа с рассеченной бровой, длинными волосами и бородой.

Впервые к актерскому составу сериала Джейсон присоединился в 19-летнем возрасте. Пропуском на съемочную площадку для него стали красивая внешность, атлетическое телосложение и отличные навыки плавания и серфинга.

[ + – ] Джейсон Момоа в роди Джейсона Иоана

Самое интересное, что сам Момоа не любит рассказывать об этом проекте. Чтобы получить роль, ему пришлось притвориться, что у него есть опыт работы моделью, и позже он признался, что это сделало его "типичным" и затруднило переход к новым ролям. По его словам, часть проблемы с шоу заключается в том, что оно было побочным продуктом, поэтому так и не достигло славы оригинального шоу.

Самого Момоа после роли в "Спасателях" многие кинобоссы не воспринимали всерьез, считая его просто красивым смазливым мальчиком с хищным взглядом и не более. Он не мог найти себе агента более четырех лет после съемок сериала.

Первая серьезная популярность пришла к нему после роли кхала Дрого в "Игре престолов", где перед зрителями он предстал в роли грозного военачальника, предводителя дотракийцев.

Ранее мы писали о том, что Джейсон Момоа помимо актерской карьеры активно развивает свой бизнес. Он сновал компанию по водоснабжению Mananalu и прорекламировал свою продукцию, попробовав себя в роли проводника на рейсе, летящем на Гавайи.