Джейсон Момоа попробовал себя в роли бортпроводника (видео)

Джейсон Момоа прорекламировал воду собственного бренда в алюминиевой таре.

42-летний американский актер Джейсон Момоа немало удивил пассажиров рейса Hawaiian Airlines, летевшего из Лос-Анджелеса на Гавайи, устроив им настоящий сюрприз. Он появился в салоне в качестве бортпроводника и раздал каждому присутствующему алюминиевые бутылки, наполненные очищенной водой. Таким образом он отпраздновал партнерство Hawaiian Airlines с его компанией по водоснабжению Mananalu, сообщает People.

"Когда Джейсон Момоа станет вашим бортпроводником", – подписал видео, присланное тетей, пользователь TikTok @livinglikekylee.

Сам Момоа поделился похожей записью на своей странице в соцсети.

"Спасибо @havaiianairlines за то, что позволили мне и моей команде запечатлеть этот особенный момент. Это сбывшаяся мечта. Идея создать @Mananalu.water пришла ко мне во время полета. Я благодарен за вашу поддержку, и для меня большая честь, что Hawaiian Airlines стала первой авиакомпанией, которая стала партнером Mananalu. Мы стремимся покончить с одноразовым пластиком. Выпей одну, убери одну. На каждую проданную бутылку Mananalu мы уносим одну пластиковую бутылку из океана. В этом году мы убрали из океана 3 МИЛЛИОНА пластиковых бутылок. Не прекращайте создавать волны, чтобы спасти нашу прекрасную планету", – подписал он ролик.

Ранее Момоа, который выступает за чистоту океанов, искренне удивлялся, почему люди не используют алюминиевые бутылки вместо пластиковых, и также отметил, что ему достаточно в полете маленькой бутылки воды, а не пива или безалкогольного напитка.

В июне Момоа был назван защитником подводной жизни Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) на Конференции ООН по океану в Лиссабоне (Португалия).

Актер опубликовал серию фотографий в Instagram, на которых видно, как его дети внимательно слушают его дискуссию на конференции.

"С большим уважением, восхищением и смирением я присоединяюсь к семье ООН и посвящаю себя критически важной работе: управлению, защите и сохранению океана и всех живых существ на нашей прекрасной голубой планете. Мы должны стремиться исправить ошибки, которые мы причинили нашим детям и внукам, переломить ситуацию в нашем безответственном управлении и придать импульс будущему, в котором человечество снова сможет жить в гармонии с природой", – отметил он.

Напомним, недавно Джейсон Момоа стал фигурантом ДТП, в котором пострадал мотоциклист.