Джейсон Момоа спробував себе в ролі бортпровідника (відео)

Джейсон Момоа прорекламував воду власного бренду в алюмінієвій тарі.

42-річний американський актор Джейсон Момоа чимало здивував пасажирів рейсу Hawaiian Airlines, який летів із Лос-Анджелеса на Гаваї, влаштувавши їм справжній сюрприз. Він з'явився в салоні як бортпровідник і роздав кожному присутньому алюмінієві пляшки, наповнені очищеною водою. Так, він відсвяткував партнерство Hawaiian Airlines з його компанією з водопостачання Mananalu, повідомляє People.

"Коли Джейсон Момоа стане вашим бортпровідником", — підписав відео, надіслане тіткою, користувач TikTok @livinglikekylee.

Сам Момоа поділився схожим записом на своїй сторінці у соцмережі.

"Спасибі @havaiianairlines за те, що дозволили мені та моїй команді зняти цей особливий момент. Це здійснена мрія. Ідея створити @Mananalu.water прийшла до мене під час польоту. Я вдячний за вашу підтримку, і для мене велика честь, що Hawaiian Airlines стала першою авіакомпанією, яка стала партнером Mananalu. Ми прагнемо покінчити з одноразовим пластиком. Випий одну, прибери одну. На кожну продану пляшку Mananalu ми виносимо одну пластикову пляшку з океану. Цього року ми прибрали з океану 3 МІЛЬЙОНИ пластикових пляшок. Не припиняйте створювати хвилі, щоб урятувати нашу прекрасну планету", — підписав він ролик.

Раніше Момоа, котрий виступає за чистоту океанів, щиро дивувався, чому люди не використовують алюмінієві пляшки замість пластикових, і також зазначив, що йому достатньо в польоті маленької пляшки води, а не пива чи безалкогольного напою.

У червні Момоа був названий захисником підводного життя Програми ООН із навколишнього середовища (ЮНЕП) на Конференції ООН з океану в Лісабоні (Португалія).

Актор опублікував серію фото в Instagram, де видно, як його діти уважно слухають його дискусію на конференції.

"З великою повагою, захопленням і смиренням я приєднуюсь до сім'ї ООН і присвячую себе критично важливій роботі: управлінню, захисту та збереженню океану й усіх живих істот на нашій прекрасній блакитній планеті. Ми повинні прагнути виправити помилки, які ми завдали нашим дітям та онукам, переломити ситуацію у нашому безвідповідальному управлінні та надати імпульс майбутньому, в якому людство знову зможе жити в гармонії з природою", — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Джейсон Момоа став фігурантом ДТП, у якому постраждав мотоцикліст.